Синоптики опублікували попередження про небезпечні метеорологічні явища в Харківській області 19 листопада.

“Вночі та вранці 19 листопада по області та місту очікується туман, видимість 200 – 500 м; вдень пориви вітру 15 – 20 /с”, – попередили у Гідрометцентрі Харківської та Луганської областей.

Цим явищам присвоїли I рівень небезпечності, жовтий.

Нагадаємо, також Гідрометцентр Харківської та Луганської областей попереджав, що протягом 18 – 20 листопада у Харкові та області очікується зміна гідрологічного режиму – у річках підніметься рівень води. Детальніше тут.