Синоптики опублікували попередження про небезпечні метеорологічні явища у Харківській області у середу, 18 листопада.

“Вночі та вранці 18 листопада по області та місту очікується туман, видимість 200 – 500 м. I рівень небезпечності, жовтий”, – попередив Гідрометцентр Харківської та Луганської областей.

Нагадаємо, також Гідрометцентр Харківської та Луганської областей попереджав, що протягом 18 – 20 листопада у Харкові та області очікується зміна гідрологічного режиму – у річках підніметься рівень води. Детальніше тут.