14 листопада близько 18:00 правоохоронці стали очевидцями аварії на перехресті вулиць Матюшенка та Весніна. Копи допомогли постраждалим, повідомили в Управлінні патрульної поліції в Харківській області. Вони опублікували перші хвилини після ДТП.

Зазначається, що в автомобілі Audi A6 пасажирка була затиснута в салоні й не могла вибратися. Копи одразу викликали екстрені служби, підтримували дівчину до приїзду медиків: заспокоювали її та прикривали від уламків скла під час деблокування.

“Також постраждала ще одна пасажирка. Ми подбали про її безпеку та допомагали до прибуття “швидкої”. Разом із рятувальниками ДСНС деблокували затиснуту дівчину та передали обох постраждалих медикам. Їх ушпиталили”, – додали патрульні.

Відео: Управління патрульної поліції в Харківській області

Нагадаємо, ДТП з трьома постраждалими сталася на мосту автомобільної дороги Р-51 поблизу села Таранівка 13 листопада. За попередніми даними ГУ Нацполіції в Харківській області, водій Daewoo Lanos не переконався в безпечності маневру, виїхав на “зустрічку” та зіткнувся з Kia. Постраждали обоє водії та 6-річна пасажирка Kia.