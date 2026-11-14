Аварія на мосту на Харківщині: трьох людей шпиталізували (фото)

ДТП з постраждалими сталася 13 листопада на мосту автомобільної дороги Р-51 поблизу села Таранівка Чугуївського району, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.

«За попередніми даними, водій автомобіля Daewoo Lanos під час руху не переконався в безпечності маневру, виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення з автомобілем Kia», – зазначили правоохоронці.

Унаслідок аварії тілесні ушкодження отримали водій Daewoo, водійка автомобіля Kia та її шестирічна донька. Постраждалих шпиталізували.

Обидві машини зазнали механічних пошкоджень.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, ДТП зі «швидкою» сталася в Харкові 11 листопада. Автівка медиків перекинулася на перехресті проспекту Тракторобудівників і Салтівського шосе. Директор Центру екстреної меддопомоги Віктор Забашта в коментарі “Суспільному” повідомив: у «швидкій» були водій, медикиня та матір із дитиною. У жінок і дитини забої, водій не постраждав.