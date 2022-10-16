Сьогодні 16 жовтня: яке свято та день в історії

16 жовтня – за церковним календарем пам’ять священномученіків Діонисiя Ареопагiта, єпископа Афiнського, Рустика, пресвiтера, та Єлевферiя, диякона. У світі – міжнародний день продовольства.

Свята та пам’ятні дати 16 жовтня

Державних свят та пам’ятних дат України цього дня не відзначають.

Під егідою ООН щорічно 16 жовтня відзначають Міжнародний день продовольства.

Також це – Всесвітній день здорового харчування, Всесвітній день хребта, Всесвітній день анестезіолога та День алерголога.

16 жовтня в історії

16 жовтня 1917 року — на з’їзді Вільного козацтва в Чигирині делегати від 5 українських губерній і Кубані обрали отаманом Вільного козацтва генерала Павла Скоропадського.

Відзначимо, що передувало цій події. Вільне козацтво виникло в процесі розвалу російської армії після лютневої революції 1917 року. Діяло в Україні – зокрема, на Кубані. Це були національні добровільні військово-міліційні формування – свого роду самооборона для захисту населених пунктів від розгулу бандитизму, а згодом – і захисту новоутвореної Української держави. Павла Скоропадського козаки обрали отаманом у тому числі через походження з гетьманського роду. Він мав авторитет бойового генерала та неабияку популярність.

Скоропадський навіть на короткий проміжок часу став гетьманом України, прийшовши до влади на хвилі народного незадоволення політикою Центральної Ради. 29 квітня 1918 року Скоропадський за підтримки німецьких військ (принаймні за їх нейтралітету) здійснив переворот та взяв владу в Україні. Проте “гетьманував” недовго. Остаточно втратив свій авторитет Скоропадський у листопаді 1918 року, коли підписав Грамоту-маніфест до українського народу, який фактично ліквідовував ідею побудови незалежної України на противагу розбудові Всеросійської федерації, складовою частиною якої повинна була стати Україна. Цим недовготривалий гетьман відвернув від себе українців. На зміну йому прийшла Директорія на чолі з Володимиром Винниченком і Симоном Петлюрою.

16 жовтня 1978 року — Іван Павло II став 264-им Папою римським. Він став дійсно одним із тих Пап, які мали авторитет і значний вплив у світі. Іван Павло II очолював Католицьку церкву 26,5 років. Довше за нього на чолі церкви був лише один Папа – Пій ІХ. Крім того, Іван Павло II — перший в історії Папа-слов’янин і перший Папа – не італієць з 1523 року.

Однією з найвідоміших особливостей Івана Павла ІІ було вміння визнавати та спокутувати гріхи церкви. Він – той понтифік, який вибачався. Зокрема, у 1992 році він вибачився перед покійним Галілео Галілеєм та реабілітував його, визнавши помилковим рішення інквізиції. Слідом за Галілеєм посмертно були реабілітовані Джордано Бруно, Савонарола, Ян Гус і Мартін Лютер. Папа вибачився також перед жінками – за участь церкви в багатовіковій їхній дискримінації. Іван Павло ІІ вибачався і в Україні – під час візиту до Києва, одразу ж у аеропорті він визнав провину за «помилки, довершені католицькою церквою у далекому і недавньому минулому».

Церковне свято 16 жовтня

16 жовтня – день пам’яті священномучеників Діонисiя Ареопагiта, єпископа Афiнського, Рустика, пресвiтера, та Єлевферiя, диякона.

Священномученики були вбиті в Галійській Лютеції (майбутньому Парижі) у 96 році (за іншими даними – у 110 році), під час гоніння при імператорі Доміціані (81–96). Святий Діонісій жив у місті Афіни. Там же виховувався та здобув класичну еллінську освіту. Потім вирушив до Єгипту, де у місті Іліополі вивчав астрономію. Разом з другом Аполлофоном він був свідком сонячного затемнення на момент розп’яття на Хресті Господа Ісуса Христа. “Це або Бог, Творець усього світу, страждає, або цей світ видимий кінчається”, – сказав Діонісій. В Афінах, куди він повернувся з Єгипту, його обрали членом Ареопагу (верховного афінського суду). Коли святий апостол Павло проповідував в афінському ареопазі, Діонісій прийняв його слова та став християнином. Протягом трьох років Діонісій був сподвижником святого апостола Павла. Згодом Павло поставив його єпископом міста Афін. У 57 році святий Діонісій був присутній під час поховання Пресвятої Богородиці.

Після смерті апостола Павла святитель Діонісій вирушив із проповіддю до західних країн у супроводі пресвітера Рустика та диякона Єлевферія. У Галлії (майбутній Франкції), під час переслідування християн язичницькою владою, всі три сповідники були схоплені та вкинуті до в’язниці. На ранок їх обезголовили. За легендами, святий Діонісій узяв свою голову та пройшов із нею до храму, й тільки там упав мертвий.

Народні прикмети 16 жовтня

Якщо день теплий, то раніше Артем’євого дня (2 листопада) холодів не буде.

Перелітні птахи полетіли на зимівлю – до швидкого похолодання і ранньої зими.

Що не можна робити 16 жовтня

Не можна ходити без шапки і з мокрими ногами.

Не можна різати домашню птицю.