Як відключатимуть світло 7 листопада на Харківщині – графіки
Завтра, 7 листопада, у Харківській області діятимуть графіки погодинних відключень світла.
Графіки, передають в АТ «Харківобленерго», діятимуть з 00:00 до 24:00.
Години відсутності електропостачання за чергами/підчергами з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):
- 1.1 03:30–06:00; 07:00–10:30; 14:00–21:00
- 1.2 07:00–10:30; 14:00–21:00
- 2.1 06:00–10:30; 14:00–21:00
- 2.2 06:00-10:30; 14:00–21:00
- 3.1 00:00–03:30; 07:00–14:00; 17:30-24:00
- 3.2 00:00–03:30; 07:00–14:00; 17:30-24:00
- 4.1 00:00–03:30; 17:30-24:00
- 4.2 00:00–03:30; 17:30-24:00
- 5.1 00:00–07:00; 10:30–17:30; 21:00-22:00
- 5.2 03:30-07:00; 10:30–17:30; 21:00-22:00
- 6.1 03:30-07:00; 10:30–17:30; 21:00-24:00
- 6.2 03:30-07:00; 10:30–17:30; 21:00-24:00
Список адрес за чергами – тут.
Для промисловості та бізнесу з 00:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності (ГОП).
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Нагадаємо, у суботу, 7 листопада, у Харкові та області очікують невеликий сніг, мокрий сніг. Вночі температура повітря впаде нижче від нуля.