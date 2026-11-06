Як відключатимуть світло 7 листопада на Харківщині – графіки

Завтра, 7 листопада, у Харківській області діятимуть графіки погодинних відключень світла.

Графіки, передають в АТ «Харківобленерго», діятимуть з 00:00 до 24:00.

Години відсутності електропостачання за чергами/підчергами з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):

1.1 03:30–06:00; 07:00–10:30; 14:00–21:00

1.2 07:00–10:30; 14:00–21:00

2.1 06:00–10:30; 14:00–21:00

2.2 06:00-10:30; 14:00–21:00

3.1 00:00–03:30; 07:00–14:00; 17:30-24:00

3.2 00:00–03:30; 07:00–14:00; 17:30-24:00

4.1 00:00–03:30; 17:30-24:00

4.2 00:00–03:30; 17:30-24:00

5.1 00:00–07:00; 10:30–17:30; 21:00-22:00

5.2 03:30-07:00; 10:30–17:30; 21:00-22:00

6.1 03:30-07:00; 10:30–17:30; 21:00-24:00

6.2 03:30-07:00; 10:30–17:30; 21:00-24:00

Список адрес за чергами – тут.

Для промисловості та бізнесу з 00:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності (ГОП).

Нагадаємо, у суботу, 7 листопада, у Харкові та області очікують невеликий сніг, мокрий сніг. Вночі температура повітря впаде нижче від нуля.