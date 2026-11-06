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Як відключатимуть світло 7 листопада на Харківщині – графіки

Економіка 20:58   06.11.2026
Тетяна Литвіна
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Як відключатимуть світло 7 листопада на Харківщині – графіки

Завтра, 7 листопада, у Харківській області діятимуть графіки погодинних відключень світла.

Графіки, передають в АТ «Харківобленерго», діятимуть з 00:00 до 24:00.

Години відсутності електропостачання за чергами/підчергами з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):

  • 1.1 03:30–06:00; 07:00–10:30; 14:00–21:00
  • 1.2 07:00–10:30; 14:00–21:00
  • 2.1 06:00–10:30; 14:00–21:00
  • 2.2 06:00-10:30; 14:00–21:00
  • 3.1 00:00–03:30; 07:00–14:00; 17:30-24:00
  • 3.2 00:00–03:30; 07:00–14:00; 17:30-24:00
  • 4.1 00:00–03:30; 17:30-24:00
  • 4.2 00:00–03:30; 17:30-24:00
  • 5.1 00:00–07:00; 10:30–17:30; 21:00-22:00
  • 5.2 03:30-07:00; 10:30–17:30; 21:00-22:00
  • 6.1 03:30-07:00; 10:30–17:30; 21:00-24:00
  • 6.2 03:30-07:00; 10:30–17:30; 21:00-24:00

Список адрес за чергами – тут.

Для промисловості та бізнесу з 00:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності (ГОП).

Читайте також: Нові загрози для Харкова: чому повітряна тривога стала критичнішою

Нагадаємо, у суботу, 7 листопада, у Харкові та області очікують невеликий сніг, мокрий сніг. Вночі температура повітря впаде нижче від нуля.

Автор: Тетяна Литвіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Листопада 2026 в 20:58;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Тетяна Литвіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Завтра, 7 листопада, у Харківській області діятимуть графіки погодинних відключень світла. Графіки діятимуть з 00:00 до 24:00.".