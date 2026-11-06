Сніг та -2°: прогноз погоди на 7 листопада у Харкові та області

Прогноз погоди на суботу, 7 листопада, повідомили у Гідрометцентрі Харківської та Луганської областей. У місті та області стане холодніше.

У Харківській області протягом дня буде хмарно із проясненнями 🌥. Синоптики прогнозують невеликий сніг 🌨, а також мокрий сніг 💧❄️.

На вітер очікують північний, 7 – 12 м/с.

Температура повітря 🌡 вночі коливатиметься від 2° тепла до 3° морозу. Вдень буде трохи тепліше – 0 – 5 ° тепла.

У Харкові також очікується невеликий сніг 🌨 та мокрий сніг 💧❄️.

Вітер прогнозують північний, 7 – 12 м/с.

Температура повітря вночі 0 – 2° морозу, вдень стовпчик термометра покаже 1 – 3° тепла.

Нагадаємо, 6 листопада у Харкові з’явилися перші ознаки наближення зими: у місті випала крижана крупа.