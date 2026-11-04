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Нічні заморозки: прогноз погоди на 5 листопада у Харкові та області

Погода 20:28   04.11.2026
Тетяна Литвіна
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Нічні заморозки: прогноз погоди на 5 листопада у Харкові та області

Прогноз погоди на четвер, 5 листопада, повідомили у Гідрометеоцентрі Харківської та Луганської областей. Судячи з термометра – зима все ближче.

На Харківщині протягом дня зберігатиметься хмарна погода ☁️. Істотних опадів не прогнозують.
Вітер очікують на західну чверть ➡️, 9 – 14 м/с.
Температура повітря 🌡 вночі коливатиметься від 3 тепла до 2° морозу. Вдень потеплішає до 2 – 7 ° тепла.

У Харкові також пройде без істотних опадів.
Вітер прогнозують західну чверть ➡️, 9 – 14 м/с.
Температура повітря 🌡 вночі буде близько 0°, вдень стовпчик термометра підніметься до 4 – 6° тепла.

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Нагадаємо, на Харківщині протягом останніх тижнів фіксують поступове зростання захворюваності на ГРВІ. Про це повідомили у Харківському обласному центрі контролю та профілактики захворювань.

Автор: Тетяна Литвіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Листопада 2026 в 20:28;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Тетяна Литвіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоды на четверг, 5 ноября, сообщили в Гидрометеоцентре Харьковской и Луганской областей. Судя по термометру – зима все ближе.".