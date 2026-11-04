Нічні заморозки: прогноз погоди на 5 листопада у Харкові та області

Прогноз погоди на четвер, 5 листопада, повідомили у Гідрометеоцентрі Харківської та Луганської областей. Судячи з термометра – зима все ближче.

На Харківщині протягом дня зберігатиметься хмарна погода ☁️. Істотних опадів не прогнозують.

Вітер очікують на західну чверть ➡️, 9 – 14 м/с.

Температура повітря 🌡 вночі коливатиметься від 3 тепла до 2° морозу. Вдень потеплішає до 2 – 7 ° тепла.

У Харкові також пройде без істотних опадів.

Вітер прогнозують західну чверть ➡️, 9 – 14 м/с.

Температура повітря 🌡 вночі буде близько 0°, вдень стовпчик термометра підніметься до 4 – 6° тепла.

Нагадаємо, на Харківщині протягом останніх тижнів фіксують поступове зростання захворюваності на ГРВІ. Про це повідомили у Харківському обласному центрі контролю та профілактики захворювань.