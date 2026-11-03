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Без дощів і +9 вдень. Прогноз погоди на 4 листопада у Харкові й області

Погода 19:58   03.11.2026
Оксана Якушко
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Без дощів і +9 вдень. Прогноз погоди на 4 листопада у Харкові й області

Прогноз погоди на неділю, 4 листопада, повідомили у Гідрометеоцентрі Харківської та Луганської областей.

У Харківській області протягом дня прогнозують хмарну погоду ☁️. Але доба пройде без істотних опадів, дощ не прогнозують.

Вітер очікують північний, 7 – 12 м/с.

Температура повітря 🌡 протягом доби коливатиметься від 4 до 9° тепла.

 

У Харкові протягом дня зберігатиметься хмарна погода, доба пройде без істотних опадів.

Вітер прогнозують північний, 7 – 12 м/с.

Температура повітря 🌡 протягом доби становитиме 6 – 8° тепла.

Читайте також: 4 листопада трамваї не ходитимуть у деяких районах Харкова

Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Листопада 2026 в 19:58;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на неділю, 4 листопада, повідомили у Гідрометеоцентрі Харківської та Луганської областей.".