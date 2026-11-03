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4 листопада трамваї не ходитимуть у деяких районах Харкова

Транспорт 18:00   03.11.2026
Оксана Якушко
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4 листопада трамваї не ходитимуть у деяких районах Харкова

У середу, 4 листопада, з 10:00 до 15:00 трамваї №16, 16А, 27 та 30 не ходитимуть на вул. Академіка Павлова від пров. Салтовського до вул. Нескорених, повідомляє Харківська міськрада.

Це пов’язано з ремонтом контактної мережі.

У цей час трамваї курсуватимуть наступним чином:

№16 і 16А: розворотне коло «Салтівське» – пр. Тракторобудівників – вул. Нескорених – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк»;

№27 і 30:  розворотне коло «Салтівське» – пр. Тракторобудівників – вул. Нескорених – вул. Шевченка – вул. Мойсеївська – вул. Віринська – в’їзд Семиградський – вул. Академіка Павлова і далі за маршрутами.

На час відсутності трамваїв на маршруті ходитиме тимчасовий автобус:

№2: автостанція «Салтівська» – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – вул. Олега Громадського – ст. м. «Захисників України»;

у зворотному напрямку: ст. м. «Захисників України» – вул. Олега Громадського – майдан Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – автостанція «Салтівська».

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Листопада 2026 в 18:00;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "4 листопада з 10:00 до 15:00 трамваї №16, 16А, 27 та 30 не ходитимуть на вул. Академіка Павлова від пров. Салтовського до вул. Нескорених, повідомляє Харківська міськрада.".