28 жовтня трамваї не ходитимуть або змінять маршрути в деяких районах Харкова

Завтра, 28 жовтня, з 9.00 до 14.00 трамваї не ходитимуть на пр. Тракторобудівників, на ділянці від вул. Нескорених до розворотного кола «Салтівське», повідомила Харківська міськрада.

Це пов’язано з видаленням аварійних дерев біля трамвайної лінії.

У цей час трамваї ходитимуть наступним чином:

№16: розворотне коло «Журавлівський гідропарк» – вул. Шевченка – вул. Мойсеївська – вул. Віринська – в’їзд Семиградський – вул. Академіка Павлова – вул. Нескорених – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк»;

№16А: розворотне коло «Журавлівський гідропарк» – вул. Шевченка – вул. Нескорених – вул. Академіка Павлова – в’їзд Семиградський – вул. Віринська – вул. Мойсеївська – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк»;

№23: розворотне коло «602 мікрорайон» – Салтівське шосе – пр. Тракторобудівників – перехрестя вул. Нескорених і пр. Тракторобудівників (вузол «Володимирська церква»);

№27: розворотне коло «Новожанове» – вул. Москалівська – вул. Гольдбергівська – вул. Молочна – майдан Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – вул. Нескорених – перехрестя вул. Нескорених і пр. Тракторобудівників (вузол «Володимирська церква»);

№30: розворотне коло «Вокзал «Харків-Пасажирський» – вул. Євгена Котляра – вул. Полтавський Шлях – майдан Сергіївський – майдан Павлівський – майдан Конституції – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – вул. Нескорених – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк».