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28 жовтня трамваї не ходитимуть або змінять маршрути в деяких районах Харкова

Транспорт 18:21   27.10.2026
Оксана Якушко
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28 жовтня трамваї не ходитимуть або змінять маршрути в деяких районах Харкова

Завтра, 28 жовтня, з 9.00 до 14.00 трамваї не ходитимуть на пр. Тракторобудівників, на ділянці від вул. Нескорених до розворотного кола «Салтівське», повідомила Харківська міськрада.

Це пов’язано з видаленням аварійних дерев біля трамвайної лінії.

У цей час трамваї ходитимуть наступним чином:

№16: розворотне коло «Журавлівський гідропарк» – вул. Шевченка – вул. Мойсеївська – вул. Віринська – в’їзд Семиградський – вул. Академіка Павлова – вул. Нескорених – вул. Шевченка –  розворотне коло «Журавлівський гідропарк»;

№16А: розворотне коло «Журавлівський гідропарк» – вул. Шевченка – вул. Нескорених – вул. Академіка Павлова – в’їзд Семиградський – вул. Віринська – вул. Мойсеївська – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк»;

№23: розворотне коло «602 мікрорайон» – Салтівське шосе – пр. Тракторобудівників – перехрестя вул. Нескорених і пр. Тракторобудівників (вузол «Володимирська церква»);

№27:  розворотне коло «Новожанове» – вул. Москалівська – вул. Гольдбергівська – вул. Молочна – майдан Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – вул. Нескорених – перехрестя вул. Нескорених і пр. Тракторобудівників (вузол «Володимирська церква»);

№30: розворотне коло «Вокзал «Харків-Пасажирський» – вул. Євгена Котляра – вул. Полтавський Шлях – майдан Сергіївський – майдан Павлівський – майдан Конституції – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – вул. Нескорених – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк».

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Жовтня 2026 в 18:21;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "28 жовтня з 9.00 до 14.00 трамваї не ходитимуть на пр. Тракторобудівників, на ділянці від вул. Нескорених до розворотного кола «Салтівське», повідомила Харківська міськрада.".