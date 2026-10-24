У Харкові відновили роботу більшої частини електротрансу, але є зміни

У Харкові відновили роботу більшості трамвайних та тролейбусних маршрутів після ранкового перебою в електропостачанні, повідомили в пресслужбі міськради.

Однак у деяких маршрутах є зміни, попередили в мерії. Вони такі:

Трамвайні маршрути:

№20: курсує від вокзалу “Харків-Пасажирський” до вул. Європейської;

Тролейбусні маршрути:

№2: курсує від просп. Жуковського до площі Конституції;

№12: курсує від вул. Рудика до Центрального парку;

№40: курсує від Центрального парку до майдану Конституції;

“На час відсутності трамвайного сполучення, працює тимчасовий автобусний маршрут по вулиці Клочківській та проспекту Перемоги від вулиці Європейської до розворотного кола “проспект Перемоги”, – уточнили в пресслужбі Харківської міськради.

Нагадаємо, вранці в Харкові стався збій у подачі електрики, через що виникли проблеми в роботі метро та наземного електротранспорту. Причиною стала атака РФ на об’єкти об’єднаної енергосистеми України. За даними Харківобленерго, станом на 06:33 ранку додаткові обмеження в електропостачанні зняли, для споживачів діятимуть погодинні графіки.