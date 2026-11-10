Стрибки напруги від 160 до 280: що відбувається в Харкові, розповіли у ХОВА

Начальник ХОВА Олег Синєгубов на брифінгу 10 листопада прокоментував ситуацію в енергетиці області та графіки відключень.

“Якщо планові відключення, то це приблизно одномоментно в нас діє чотири черги – 6-8 годин у нас немає електроенергії для нашого цивільного населення. А 14-16, подекуди 18 годин є. Це по області. Що стосується міста Харкова, комунікація окрема, чутлива. Однак ситуація в нас, в принципі, по енергозабезпеченню більш-менш стабільна. І далі, звичайно, очікуємо ситуації на загальнонаціональному енергетичному ринку, в енергетичній мережі для того, щоб стабілізувати ситуацію в нас. Оскільки ми фіксуємо перебої електроенергії в мережах напруги від 160 до 280. Це досить чутливо. Є певні пошкодження електромереж. Наші енергетики постійно працюють 24/7, щоб ось такі маленькі аварії усувати”, – сказав Синєгубов, передає кореспондентка МГ “Об’єктив”.

Наразі на Харківщині працюють над відновленням енергогенеруючих підприємств, зазначив начальник ХОВА. За його словами, пошкоджені всі ТЕС і ТЕЦ.