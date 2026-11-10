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Скачки напряжения от 160 до 280: что происходит в Харькове, рассказали в ХОВА

Общество 17:54   10.11.2026
Елена Нагорная
Оксана Горун
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Скачки напряжения от 160 до 280: что происходит в Харькове, рассказали в ХОВА

Начальник ХОВА Олег Синегубов на брифинге 10 ноября прокомментировал ситуацию в энергетике области и графики отключений.

«Если плановые отключения, то примерно одномоментно у нас действуют четыре очереди – 6-8 часов у нас нет электроэнергии для гражданского населения. А 14-16, иногда 18 часов есть. Это по области. Что касается города Харькова, коммуникация отдельная, чувствительная. Однако ситуация у нас, в принципе, по энергообеспечению более-менее стабильна. И дальше, конечно, ожидаем ситуации на общенациональном энергетическом рынке, в энергетической сети, чтобы стабилизировать ситуацию у нас. Поскольку мы фиксируем перебои электроэнергии в сетях, напряжение от 160 до 280. Это достаточно чувствительно. Есть определенные повреждения электросетей. Наши энергетики постоянно работают 24/7, чтобы вот такие маленькие аварии устранять», — сказал Синегубов, передает корреспондент МГ «Объектив».

Сейчас на Харьковщине работают над восстановлением энергогенерирующих предприятий, отметил начальник ХОВА. По его словам, повреждены все ТЭС и ТЭЦ.

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Автор: Елена Нагорная, Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 10 ноября 2026 в 17:54;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная, Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов на брифинге 10 ноября прокомментировал ситуацию в энергетике области и графики отключений".