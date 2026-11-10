Авто отбросило на пешеходный переход: ДТП с травмированными в Харькове (фото)

9 ноября около 19:15 на перекрестке улиц Библика и Северина Потоцкого произошла авария с участием автомобилей Skoda Fabia и Dacia Logan, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Предварительно, 29-летняя водитель автомобиля Skoda не предоставила преимущество в движении и столкнулась с авто Dacia, за рулем которого находился 38-летний мужчина.

«От удара автомобиль Skoda отбросило на нерегулируемый пешеходный переход, где находились люди. В результате ДТП травмы получили двое пешеходов — 33-летний мужчина и 52-летняя женщина. Также пострадала водитель автомобиля Skoda. Всех пострадавших доставили в медицинское учреждение», – рассказали правоохранители.

Сейчас копы готовятся внести сведения в ЕРДР. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Напомним, в октябре в регионе на 21% выросло количество ДТП с потерпевшими, сообщали в ГУ Нацполиции в Харьковской области. За прошлый месяц в результате аварий погиб 21 человек, еще 106 получили травмы.