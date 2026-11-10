Live
  • Вт 10.11.2026
  • Харьков  +5°С
  • USD 45.41
  • EUR 50.82

Авто отбросило на пешеходный переход: ДТП с травмированными в Харькове (фото)

Происшествия 13:11   10.11.2026
Виктория Яковенко
Подпишитесь на нас в Google
Авто отбросило на пешеходный переход: ДТП с травмированными в Харькове (фото)

9 ноября около 19:15 на перекрестке улиц Библика и Северина Потоцкого произошла авария с участием автомобилей Skoda Fabia и Dacia Logan, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Предварительно, 29-летняя водитель автомобиля Skoda не предоставила преимущество в движении и столкнулась с авто Dacia, за рулем которого находился 38-летний мужчина.

«От удара автомобиль Skoda отбросило на нерегулируемый пешеходный переход, где находились люди. В результате ДТП травмы получили двое пешеходов — 33-летний мужчина и 52-летняя женщина. Также пострадала водитель автомобиля Skoda. Всех пострадавших доставили в медицинское учреждение», – рассказали правоохранители.

Сейчас копы готовятся внести сведения в ЕРДР. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

ДТП в Харькове

ДТП в Харькове

ДТП в Харькове

ДТП в Харькове

Напомним, в октябре в регионе на 21% выросло количество ДТП с потерпевшими, сообщали в ГУ Нацполиции в Харьковской области. За прошлый месяц в результате аварий погиб 21 человек, еще 106 получили травмы.

Читайте также: До конца года в Харькове перекроют улицу – какую и почему

Автор: Виктория Яковенко

Популярно

ЧП в метро Харькова: поезд ехал на полной скорости с открытой дверью (видео)
ЧП в метро Харькова: поезд ехал на полной скорости с открытой дверью (видео)
09.11.2026, 21:37
Почему «скачет» напряжение в электросети – поясняет облэнерго
Почему «скачет» напряжение в электросети – поясняет облэнерго
09.11.2026, 18:39
Сегодня 10 ноября 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 10 ноября 2026: какой праздник и день в истории
10.11.2026, 06:00
Дроны атакуют Харьков, горит дом, есть пострадавшие (обновлено)
Дроны атакуют Харьков, горит дом, есть пострадавшие (обновлено)
09.11.2026, 23:03
Все «Гвардейские» в Харькове и области требуют переименовать деколонизаторы
Все «Гвардейские» в Харькове и области требуют переименовать деколонизаторы
10.11.2026, 10:45
Новости Харькова 10 ноября 2026 года – главное за день
Новости Харькова 10 ноября 2026 года – главное за день
10.11.2026, 13:14

Новости по теме:

10.11.2026
Вечерний удар «Шахеда» по Харькову: сколько домов пострадали (фото)
10.11.2026
Восстановление Журавлевского бора: какие деревья посадили коммунальщики (фото)
09.11.2026
Харьков «кошмарят» FPV – итоги выходных и понедельника, 9 ноября
09.11.2026
На Харьковщине стало больше ДТП: причины аварий, опасные дни (фото)
09.11.2026
Враг изменил тактику ударов по Харькову, что с 18-й больницей после «прилета»


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Google, WhatsApp, Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Авто отбросило на пешеходный переход: ДТП с травмированными в Харькове (фото)», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 10 ноября 2026 в 13:11;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "9 ноября около 19:15 на перекрестке улиц Библика и Северина Потоцкого произошла авария с участием автомобилей Skoda Fabia и Dacia Logan".