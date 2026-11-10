Десятилетнего ребенка спасли из огня утром в Черкасской Лозовой – ГСЧС

Из 23 пожаров, которые бушевали в течение минувших суток на Харьковщине, четыре – начались в результате российских обстрелов, пишут в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Сегодня, 10 ноября, в селе Черкасская Лозовая произошел бытовой пожар. Загорелся частный дом на площади 80 квадратных метров. Во время ликвидации возгорания сотрудники ГСЧС спасли ребенка 2016 года рождения. Причина возникновения пожара еще устанавливается.

«Вчера вечером в Кегичевке Берестинского района произошел бытовой пожар в административном здании. Мужчину с ожогами доставили в больницу. Спасатели потушили пожар на площади в 15 квадратных метров. Причина пожара устанавливается», – отметили в ГСЧС.