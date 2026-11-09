Центр Харькова затянуло дымом (фото/видео)

Фото и видео пожара, бушующего в центре Харькова, в районе сквера «Стрелка», публикуют горожане.

В ГУ ГСЧС в Харьковской области пока не комментируют ситуацию. В соцсетях пишут, что «прилета» не было.

Видео: Telegram-канал “Харків 1654”

Напомним, 3 ноября в Харькове горела девятиэтажка, рассказывали в ГУ ГСЧС в Харьковской области. Очаг возгорания возник в квартире на седьмом этаже и распространился на площадь около 20 кв. м. Шестерых людей эвакуировали. В горящей квартире спасатели обнаружили тело погибшего мужчины, 1949 года рождения.