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Центр Харькова затянуло дымом (фото/видео)

Происшествия 14:43   09.11.2026
Виктория Яковенко
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Центр Харькова затянуло дымом (фото/видео)

Фото и видео пожара, бушующего в центре Харькова, в районе сквера «Стрелка», публикуют горожане.

В ГУ ГСЧС в Харьковской области пока не комментируют ситуацию. В соцсетях пишут, что «прилета» не было.

пожар в центре Харькова

пожар в центре Харькова

Видео: Telegram-канал “Харків 1654”

Напомним, 3 ноября в Харькове горела девятиэтажка, рассказывали в ГУ ГСЧС в Харьковской области. Очаг возгорания возник в квартире на седьмом этаже и распространился на площадь около 20 кв. м. Шестерых людей эвакуировали. В горящей квартире спасатели обнаружили тело погибшего мужчины, 1949 года рождения.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 9 ноября 2026 в 14:43;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Фото и видео пожара, бушующего в центре Харькова, в районе сквера «Стрелка», публикуют горожане.".