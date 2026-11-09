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Аварийные отключения начались на Харьковщине – когда вернут электроснабжение

Общество 11:41   09.11.2026
Николь Костенко-Лагутина
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Аварийные отключения начались на Харьковщине – когда вернут электроснабжение

Утром 9 ноября в АО «Харьковоблэнерго» сообщили, что на Харьковщине применили аварийные отключения света.

Это связано со сложной ситуацией в Объединенной энергосистеме. Специалисты уже работают над тем, чтобы как можно быстрее возобновить стабильное электроснабжение.

«Просим с пониманием отнестись к ситуации и максимально экономно потреблять электроэнергию. Спасибо за понимание и поддержку!», – написали энергетики.

И отметили, что параллельно продолжают действовать и графики почасовых отключений света.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 9 ноября 2026 в 11:41;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 9 ноября в АО «Харьковоблэнерго» сообщили, что на Харьковщине применили аварийные отключения света.".