Аварийные отключения начались на Харьковщине – когда вернут электроснабжение

Утром 9 ноября в АО «Харьковоблэнерго» сообщили, что на Харьковщине применили аварийные отключения света.

Это связано со сложной ситуацией в Объединенной энергосистеме. Специалисты уже работают над тем, чтобы как можно быстрее возобновить стабильное электроснабжение.

«Просим с пониманием отнестись к ситуации и максимально экономно потреблять электроэнергию. Спасибо за понимание и поддержку!», – написали энергетики.

И отметили, что параллельно продолжают действовать и графики почасовых отключений света.

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