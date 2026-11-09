РФ прорывается на севере от Харькова, Соболевку захватили дважды? Ответ ISW

В сводке 9 ноября аналитики Института изучения войны (ISW) прокомментировали ситуацию на фронте в Харьковской области.

Эксперты зафиксировали, что ВСУ наносят удары по оккупантам в Южной части Варваровки. И в ISW оценили это как российскую миссию по инфильтрации.

Также, по данным российских блогеров ВС РФ еще раз захватили населенный пункт Соболевка на Купянском направлении. Однако эта информация – ложная. К тому же информация об оккупации села – сейчас звучат довольно иронично.

«Населенный пункт, по словам Министерства обороны России, российские войска захватили в июле 2025 года», – объяснили эксперты.

Ситуация на других участках фронта – без изменений.