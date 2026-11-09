Live
  • Пн 09.11.2026
  • Харьков  +3°С
  • USD 45.32
  • EUR 50.65

РФ прорывается на севере от Харькова, Соболевку захватили дважды? Ответ ISW

Украина 07:50   09.11.2026
Николь Костенко-Лагутина
Подпишитесь на нас в Google
РФ прорывается на севере от Харькова, Соболевку захватили дважды? Ответ ISW Иллюстрация: карта DeepState

В сводке 9 ноября аналитики Института изучения войны (ISW) прокомментировали ситуацию на фронте в Харьковской области.

Эксперты зафиксировали, что ВСУ наносят удары по оккупантам в Южной части Варваровки. И в ISW оценили это как российскую миссию по инфильтрации.

Также, по данным российских блогеров ВС РФ еще раз захватили населенный пункт Соболевка на Купянском направлении. Однако эта информация – ложная. К тому же информация об оккупации села – сейчас звучат довольно иронично.

«Населенный пункт, по словам Министерства обороны России, российские войска захватили в июле 2025 года», – объяснили эксперты.

Ситуация на других участках фронта – без изменений.

Читайте также: Девять попаданий по шести локациям: Терехов про удары по Харькову 8 ноября

Автор: Николь Костенко-Лагутина

Популярно

Чтобы сохранить тепло — Терехов рассказал об алгоритме коммунальщиков Харькова
Чтобы сохранить тепло — Терехов рассказал об алгоритме коммунальщиков Харькова
08.11.2026, 22:29
Домов без отопления «достаточно много» в Харькове — Терехов о ситуации (видео)
Домов без отопления «достаточно много» в Харькове — Терехов о ситуации (видео)
08.11.2026, 16:56
Сегодня 9 ноября 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 9 ноября 2026: какой праздник и день в истории
09.11.2026, 06:00
Новости Харькова — главное 9 ноября: как прошла ночь, фронт
Новости Харькова — главное 9 ноября: как прошла ночь, фронт
09.11.2026, 09:00
Девять попаданий по шести локациям: Терехов про удары по Харькову 8 ноября
Девять попаданий по шести локациям: Терехов про удары по Харькову 8 ноября
08.11.2026, 16:36
Мокрый снег с дождем: прогноз погоды в Харькове и области на 9 ноября
Мокрый снег с дождем: прогноз погоды в Харькове и области на 9 ноября
08.11.2026, 20:30

Новости по теме:

08.11.2026
Куда делись мотоциклисты РФ: о ситуации на Харьковщине рассказал Трегубов
08.11.2026
ISW сообщил о проблемах у РФ под Купянском, вероятно, из-за операции «Велес»
07.11.2026
Заснежило: попытаются ли россияне прорываться на Харьков, оценили в ВСУ
07.11.2026
Куриловка и Ковшаровка: в РФ признали, что не контролируют села под Купянском
06.11.2026
Семь человек пострадали от российских обстрелов за сутки на Харьковщине


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Google, WhatsApp, Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «РФ прорывается на севере от Харькова, Соболевку захватили дважды? Ответ ISW», то посмотрите больше в разделе Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 9 ноября 2026 в 07:50;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В сводке 9 ноября аналитики Института изучения войны (ISW) прокомментировали ситуацию на фронте в Харьковской области.".