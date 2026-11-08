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Девять попаданий по шести локациям: Терехов про удары по Харькову 8 ноября

Записано 16:36   08.11.2026
Оксана Горун
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Девять попаданий по шести локациям: Терехов про удары по Харькову 8 ноября

Харьковский городской голова Игорь Терехов в эфире нацмарафона привел подробности о последствиях российских воздушных атак на Харьков. В городе в основном пострадали машины и СТО.

«За сегодня мы имеем девять попаданий по шести локациям в городе Харькове. Это были FPV-дроны на радиоканале. Это были попадания в станции технического обслуживания, горели автомобили. Кроме этого, попадание в крышу многоэтажного жилого дома по Киевскому району. В Шевченковском районе были попадания. Это в подавляющем большинстве попадания были в автомобили, в крыши жилых домов и в асфальтное покрытие, в дорожное. У нас в настоящее время два человека, которые получили ранения. И было также повторное попадание в пожарные автомобили приехавших на спасение сотрудников ГСЧС. К счастью, среди ГСЧС никто не пострадал. Своевременно были уведомлены и спустились в укрытие, но пострадал автомобиль», — сказал Терехов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Ранее фото с мест утренних «прилетов» опубликовала Харьковская областная прокуратура. Видео появилось в местных Telegram-каналах.

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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 8 ноября 2026 в 16:36;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский городской голова Игорь Терехов в эфире нацмарафона привел подробности о последствиях российских воздушных атак на Харьков. В городе в основном пострадали машины и СТО".