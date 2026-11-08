В день есть 45 минут на восстановление — нардеп про вызов для энергетики

Нардеп, член Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк в эфире нацмарафона заявил, что украинским энергетикам необходимы хотя бы двое-трое суток без тревог.

«Действительно, последняя атака достаточно сложная. Враг применял много баллистических ракет по подстанциям НЭК «Укрэнерго», которые находятся вокруг Киева и соединяют украинскую энергосистему с Хмельницкой и Ровенской атомными электростанциями. До того они уже были повреждены реактивными ракетами и «Шахедами». И сейчас, после баллистических попаданий, конечно, добавляется работа нашим энергетикам. И самый большой вызов – это то, что физически энергетики не могут зайти сегодня на объекты и восстанавливать их. Нам, по крайней мере, хотя бы нужно двое-трое суток без тревог для того, чтобы энергетики могли возобновить электроснабжение от атомных электростанций к киевской агломерации, на центральные и восточные области Украины. И это самый большой сегодня вызов, потому что если в предыдущие атаки между атаками было несколько недель времени, когда мы имели возможность восстанавливать, сейчас ситуация ухудшается. Иногда бывают дни, когда 45 или 90 минут времени в день энергетики имеют на восстановление. И это самый большой вызов сегодня», — сказал Нагорняк.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Он пояснил, что удары по подстанциям вокруг Киева влияют на ситуацию с энергоснабжением восточных и центральных регионов страны, а именно Харьковской, Полтавской, Днепровской и Сумской областей. Так как электроэнергия в эти регионы, в том числе идет транзитом через киевское энергетическое кольцо.

«Важно удержать это энергетическое кольцо и наши сети сегодня. Потому что враг хорошо информирован, что у нас защищено, что не защищено. И, к сожалению, на пятый год войны у нас значительный объем трансформаторов, релейных блоков до сих пор остается незащищенным на объектах как НЭК «Укрэнерго», так и уже региональных сетей», — отметил нардеп.

Также Нагорняк призвал жителей страны доверять энергетикам и тепловикам и с пониманием относиться к их работе.

«Это люди, которые также живут в таких многоквартирных домах, как и мы. И они беспокоятся, в первую очередь, и о своих семьях. Они будут делать все возможное для того, чтобы подать и воду, и электрическую энергию, и газ, и все теплоносители в наши квартиры», — подчеркнул народный депутат.