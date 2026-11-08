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На день є 45 хвилин на відновлення – нардеп про виклик для енергетики

Події 15:03   08.11.2026
Оксана Горун
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На день є 45 хвилин на відновлення – нардеп про виклик для енергетики Скриншот

Нардеп, член Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк в етері нацмарафону заявив, що українським енергетикам потрібні хоча б дві-три доби без тривог.

Дійсно, остання атака достатньо складна була. Ворог застосовував багато балістичних ракет по підстанціях НЕК “Укренерго”, які навколо Києва знаходяться, які з’єднують українську енергосистему з Хмельницькою та Рівненською атомними електростанціями. До того й так вони були пошкоджені реактивними ракетами та “шахедами”. І зараз, після балістичних влучань, звісно, що додається робота нашим енергетикам. І найбільший виклик – це те, що фізично енергетики не можуть зайти сьогодні на об’єкти та відновлювати їх. Нам принаймні хоча б потрібно дві-три доби часу без тривог для того, щоб енергетики могли відновити електропостачання від атомних електростанцій до київської агломерації, на центральні та східні області України. І це найбільший сьогодні виклик, тому що якщо між попередніми атаками було кілька тижнів часу, коли ми мали можливість відновлювати, то зараз ситуація погіршується. Іноді бувають дні, коли 45 або 90 хвилин часу за день енергетики мають на відновлення. І це найбільший виклик сьогодні”, – сказав Нагорняк.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Він пояснив, що удари по підстанціях навколо Києва впливають на ситуацію з енергопостачанням східних та центральних регіонів країни, а саме Харківської, Полтавської, Дніпровської та Сумської областей. Оскільки електроенергія в ці регіони, зокрема йде транзитом через київське енергетичне кільце.

“Важливо втримати це енергетичне кільце та наші мережі сьогодні. Тому що ворог добре поінформований, що в нас захищено, що не захищено. І, на жаль, на п’ятий рік війни у нас залишається значний об’єм трансформаторів, релейних блоків незахищеними на об’єктах як НЕК “Укренерго”, так і вже регіональних мереж”, – відзначив нардеп.

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Також Нагорняк закликав мешканців країни довіряти енергетикам і тепловикам та з розумінням ставитися до їхньої роботи.

Це люди, які так само живуть у таких багатоквартирних будинках, як і ми. І вони турбуються, в першу чергу, і про свої сім’ї. Вони будуть робити все можливе для того, аби подати й воду, й електричну енергію, й газ, і всі теплоносії до наших квартир“, – підкреслив народний депутат.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Листопада 2026 в 15:03;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Нардеп, член Комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКП Сергій Нагорняк в етері нацмарафону заявив, що українським енергетикам потрібні хоча б дві-три доби без тривог".