Проєкт відновлення Північної Салтівки отримав схвалення держекспертизи: мерія

Завершення проєктування житлового кварталу на Північній Салтівці та фінансування його будівництва мер Харкова Ігор Терехов обговорив із представниками ініціативи «UN4UkrainianCities» Європейської економічної комісії ООН та ХНУМГ ім. А. М. Бекетова.

Як повідомляє пресслужба мерії, фахівці вишу представили проєкт майбутнього комплексу. Він передбачає будівництво п’яти будинків на 236 квартир, дитсадка, комерційних приміщень, громадських просторів, підземної споруди подвійного призначення на 2,2 тис. осіб. Ескізний проєкт уже отримав позитивний висновок держекспертизи.

За словами Терехова, місто розраховує на фінансування із залученням державних коштів та підтримкою міжнародних партнерів.

“Це буде прикладом для всієї країни. Цей досвід зможуть масштабувати в інших містах, особливо у прифронтових громадах”, – зазначив мер.

Ігор Терехов наголосив, що відновлення житла має значення для економічного відродження України.

Нагадаємо, мер Харкова Ігор Терехов 4 листопада представив інноваційний проєкт відновлення житла на Північній Салтівці під час Першої щорічної житлової конференції у Києві.