Live
  • Пт 06.11.2026
  • Харків  +1°С
  • USD 45.44
  • EUR 51.04

Проєкт відновлення Північної Салтівки отримав схвалення держекспертизи: мерія

Харків 19:50   06.11.2026
Тетяна Литвіна
Підпишіться на нас в Google
Проєкт відновлення Північної Салтівки отримав схвалення держекспертизи: мерія Фото: ХМС

Завершення проєктування житлового кварталу на Північній Салтівці та фінансування його будівництва мер Харкова Ігор Терехов обговорив із представниками ініціативи «UN4UkrainianCities» Європейської економічної комісії ООН та ХНУМГ ім. А. М. Бекетова.

Як повідомляє пресслужба мерії, фахівці вишу представили проєкт майбутнього комплексу. Він передбачає будівництво п’яти будинків на 236 квартир, дитсадка, комерційних приміщень, громадських просторів, підземної споруди подвійного призначення на 2,2 тис. осіб. Ескізний проєкт уже отримав позитивний висновок держекспертизи.

За словами Терехова, місто розраховує на фінансування із залученням державних коштів та підтримкою міжнародних партнерів.

“Це буде прикладом для всієї країни. Цей досвід зможуть масштабувати в інших містах, особливо у прифронтових громадах”, – зазначив мер.

Ігор Терехов наголосив, що відновлення житла має значення для економічного відродження України.

ескізний проект відновлення Північної Салтівки
Фото: ХМР

Читайте також: Нові загрози для Харкова: чому повітряна тривога стала критичнішою

Нагадаємо, мер Харкова Ігор Терехов 4 листопада представив інноваційний проєкт відновлення житла на Північній Салтівці під час Першої щорічної житлової конференції у Києві.

Автор: Тетяна Литвіна

Популярно

Новини Харкова – головне 6 листопада: удар по копах, крижана крупа у місті
Новини Харкова – головне 6 листопада: удар по копах, крижана крупа у місті
06.11.2026, 21:20
На Харківщині відмовилися перейменувати вулицю на честь «Хартії» – активісти
На Харківщині відмовилися перейменувати вулицю на честь «Хартії» – активісти
06.11.2026, 16:41
Харків засипає крижаною крупою (відео)
Харків засипає крижаною крупою (відео)
06.11.2026, 12:19
Нова ракета «филин» – що відомо про її застосування по території України
Нова ракета «филин» – що відомо про її застосування по території України
06.11.2026, 19:03
Київський район Харкова атакувала РФ: удар по авто, постраждалий (доповнено)
Київський район Харкова атакувала РФ: удар по авто, постраждалий (доповнено)
06.11.2026, 16:53
У Салтівському районі удар по парковці ТЦ
У Салтівському районі удар по парковці ТЦ
06.11.2026, 17:49

Новини за темою:

06.11.2026
Колишній заступник Синєгубова очолив Службу відновлення Харківщини
05.11.2026
Брати участь у відновленні житла у Харкові запропонували французам – мерія
05.11.2026
Зберегти вціліле та відновити розбите: в області скликали Раду оборони
05.11.2026
П’ять будинків, дитсадок, велике укриття: як відновлять Північну Салтівку 📷
04.11.2026
Про відновлення Північної Салтівки говорили на конференції Світового банку


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Google, WhatsApp, Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Проєкт відновлення Північної Салтівки отримав схвалення держекспертизи: мерія», то перегляньте більше у розділі Харків на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 6 Листопада 2026 в 19:50;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Тетяна Литвіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Завершення проєктування житлового кварталу на Північній Салтівці та фінансування його будівництва обговорили на зустрічі із представниками ініціативи".