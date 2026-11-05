П’ять будинків, дитсадок, велике укриття: як відновлять Північну Салтівку 📷

Мер Харкова Ігор Терехов напередодні, 4 листопада, представив інноваційний проєкт відновлення житла на Північній Салтівці під час Першої щорічної житлової конференції, яка відбулася в Києві, повідомили у пресслужбі міськради.

Зазначається, що Харків став єдиним українським містом, яке презентувало конкретний проєкт житлової відбудови з захисними спорудами багатофункціонального призначення в межах окремого сайд-івенту.

«Якщо ми не будемо будувати, особливо на прифронтових територіях, то втратимо людей, економіку і життя на цій території», – зазначив мер.

За його словами, у Харкові близько 160 тис. мешканців залишилися без даху над головою. Водночас місто прийняло майже 229 тис. переселенців, а ворожі обстріли щодня спричиняють нові руйнування.

У мерії додають: проєкт на Північній Салтівці має продемонструвати, як можна комплексно відновлювати житлові квартали з урахуванням досвіду війни. Він передбачає будівництво п’яти семиповерхових будинків на 226 квартир, дитсадка, комерційних приміщень, доступних громадських просторів та єдиної підземної споруди подвійного призначення. Захисний простір розрахований на 2200 людей, зокрема мешканців сусідніх будинків, і також використовуватиметься як паркінг. Для дитсадка передбачене окреме укриття.

«Особливу увагу розробники приділили безбар’єрності, енергоефективності та доступності укриттів. Проєкт готують у межах «UN4UkrainianCities» спільно з міською радою та Харківським національним університетом міського господарства імені О. М. Бекетова», – уточнили у міськраді.

Терехов підкреслив, що створення підземної інфраструктури продиктоване необхідністю забезпечити навчання, розвиток дітей і повсякденне життя міста.

«Я не є прихильником того, щоб будувати під землею, та нас змушують обставини. Але я прихильник того, щоб місто жило в тих умовах, які ми маємо сьогодні», – сказав міський голова.

Він зазначив, що після війни підземні об’єкти можуть працювати як спортивні зали, виставкові та мистецькі простори, паркінги. Напрацьованими рішеннями Харків готовий ділитися з іншими громадами, як уже ділився досвідом будівництва підземних шкіл.

Окремо учасники заходу обговорили фінансування відбудови та розвиток соціального й муніципального житла. Терехов наголосив, що реалізація таких проєктів потребує державної підтримки та міжнародного партнерства.

Представники міжнародних інституцій обговорили можливості технічної допомоги, підготовку територій до відбудови, підтримку комунальної інфраструктури та моделі доступного житла.

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