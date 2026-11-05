Три регіони частково без світла: за 4 дні РФ 78 разів вдарила по енергетиці

Перший заступник Міністра енергетики Артем Некрасов на брифінгу повідомив, що з початку тижня РФ 78 обстріляла об’єкти енергетичної інфраструктури в Україні. У трьох регіонах частина абонентів – без електропостачання.

Станом на ранок 5 листопада без світла залишаються частина абонентів у Дніпровській, Харківській та Чернігівській областях.

“У всіх постраждалих регіонах, де дозволяє безпекова ситуація, тривають аварійно-відновлювальні роботи. Ремонтні бригади працюють у посиленому режимі, часто ризикуючи власною безпекою. Загроза повторних атак ускладнює та сповільнює відновлення“, – зазначив заступник міністра.

Складною залишається ситуація в Києві та області – там застосовані мережеві обмеження.

“У більшості областей України наразі діють графіки погодинних відключень електроенергії для споживачів, а для промисловості — графіки обмеження потужності. Ці вимушені заходи необхідні для балансування енергосистеми, збереження її стійкості та запобігання ще складнішим наслідкам”, – додав Некрасов.