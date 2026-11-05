Live
  • Чт 05.11.2026
  • Харьков  +3°С
  • USD 45.54
  • EUR 51.25

Три региона частично обесточены: за четыре дня РФ 78 раз ударила по энергетике

Общество 11:15   05.11.2026
Николь Костенко-Лагутина
Подпишитесь на нас в Google
Три региона частично обесточены: за четыре дня РФ 78 раз ударила по энергетике

Первый заместитель Министра энергетики Артем Некрасов на брифинге сообщил, что с начала недели РФ 78 обстреляла объекты энергетической инфраструктуры в Украине. В трех регионах часть абонентов – без электроснабжения. 

По состоянию на утро 5 ноября без света остаются часть абонентов в Днепровской, Харьковской и Черниговской областях.

«Во всех пострадавших регионах, где разрешает ситуация безопасности, продолжаются аварийно-восстановительные работы. Ремонтные бригады работают в усиленном режиме, часто рискуя своей безопасностью. Угроза повторных атак усложняет и замедляет восстановление», – отметил замминистра.

Сложной остается ситуация в Киеве и области – там применены сетевые ограничения.

«В большинстве областей Украины действуют графики почасовых отключений электроэнергии для потребителей, а для промышленности — графики ограничения мощности. Эти вынужденные меры необходимы для балансировки энергосистемы, сохранения ее устойчивости и предотвращения еще более сложных последствий», – добавил Некрасов.

Читайте также: Из-за проблем с электроэнергией в Харькове может задерживаться метро

Автор: Николь Костенко-Лагутина

Популярно

По Харькову утром 5 ноября ударили дроны – что известно (дополнено)
По Харькову утром 5 ноября ударили дроны – что известно (дополнено)
05.11.2026, 10:43
Новости Харькова – главное 5 ноября: ситуация на фронте, задерживается метро
Новости Харькова – главное 5 ноября: ситуация на фронте, задерживается метро
05.11.2026, 10:57
Как сегодня будут отключать свет в Харьковской области – графики
Как сегодня будут отключать свет в Харьковской области – графики
05.11.2026, 07:29
Сегодня 5 ноября 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 5 ноября 2026: какой праздник и день в истории
05.11.2026, 06:00
«Прилеты» в Харькове: пострадала женщина, есть разрушения (дополнено)
«Прилеты» в Харькове: пострадала женщина, есть разрушения (дополнено)
04.11.2026, 11:35
Пять домов, детсад, большое укрытие: как восстановят Северную Салтовку (фото)
Пять домов, детсад, большое укрытие: как восстановят Северную Салтовку (фото)
05.11.2026, 12:13

Новости по теме:

05.11.2026
Из-за проблем с электроэнергией в Харькове может задерживаться метро
05.11.2026
Как сегодня будут отключать свет в Харьковской области – графики
04.11.2026
Что со светом: на Харьковщине – аварийные отключения, когда вернут графики
04.11.2026
В облэнерго опубликовали графики отключения света на 4 ноября
03.11.2026
О новом ударе по объекту энергетики в Харькове сообщил Гладких (видео)


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Google, WhatsApp, Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Три региона частично обесточены: за четыре дня РФ 78 раз ударила по энергетике», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 5 ноября 2026 в 11:15;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Первый заместитель Министра энергетики Артем Некрасов на брифинге сообщил, что с начала недели РФ 78 обстреляла объекты энергетической инфраструктуры в Украине.".