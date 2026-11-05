Три региона частично обесточены: за четыре дня РФ 78 раз ударила по энергетике

Первый заместитель Министра энергетики Артем Некрасов на брифинге сообщил, что с начала недели РФ 78 обстреляла объекты энергетической инфраструктуры в Украине. В трех регионах часть абонентов – без электроснабжения.

По состоянию на утро 5 ноября без света остаются часть абонентов в Днепровской, Харьковской и Черниговской областях.

«Во всех пострадавших регионах, где разрешает ситуация безопасности, продолжаются аварийно-восстановительные работы. Ремонтные бригады работают в усиленном режиме, часто рискуя своей безопасностью. Угроза повторных атак усложняет и замедляет восстановление», – отметил замминистра.

Сложной остается ситуация в Киеве и области – там применены сетевые ограничения.

«В большинстве областей Украины действуют графики почасовых отключений электроэнергии для потребителей, а для промышленности — графики ограничения мощности. Эти вынужденные меры необходимы для балансировки энергосистемы, сохранения ее устойчивости и предотвращения еще более сложных последствий», – добавил Некрасов.