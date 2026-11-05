За неделю в Харькове люди более двух тысяч раз застревали в лифтах

В пресс-службе мэрии рассказали, что за неделю специалисты СКП «Харьковгорлифт» более двух тысяч раз вызволяли людей из лифтов. В основном, люди застревали из-за отключений электричества.

На предприятии объяснили: из-за неожиданных и массовых отключений отреагировать оперативно на все заявки невозможно. Ввиду этого харьковчанам лучше не пользоваться лифтами, а передвигаться по лестницам.

«Всего за неделю бригады предприятия обработали более 4,1 тысячи заявок на ремонт лифтового оборудования и внутридомовых электросетей. Кроме того, за этот период после ремонта возобновили работу семи лифтов, а еще четыре запустили в тестовом режиме в доме по ул. Леся Сердюка, поврежденном в результате обстрелов», – отметили в горсовете.