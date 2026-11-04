ГСЧС: два бытовых пожара бушевали в Харькове – спасли 8 человек, есть погибший

Из 11 пожаров, которые были в течение суток в регионе, два – начались в результате вражеских обстрелов, пишут в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

«В селе Слабуновка Савинской громады Изюмского района после вражеского удара загорелось хозяйственное здание на площади 50 квадратных метров. В селе Васищево Безлюдовской громады Харьковского района в результате атаки врага горела хозяйственная постройка на площади 150 квадратных метров», – уточнили в ГСЧС.

Еще два бытовых пожара бушевали в Харькове. В огне погиб один человек, еще один – пострадал. Восемь человек удалось спасти.

Напомним, 3 ноября МГ «Объектив» сообщала, что многоэтажка горела в Харькове. Сообщение о пожаре в девятиэтажке спасатели получили в 11:04, рассказали в ГУ ГСЧС в Харьковской области. Очаг возгорания возник в квартире на седьмом этаже и распространился на площадь около 20 кв. м. Из-за сильного задымления лестничной клетки жителям угрожала опасность. Благодаря слаженным и профессиональным действиям спасателей удалось спасти шесть человек и не допустить распространение огня за пределы одной квартиры. В горящей квартире спасатели обнаружили тело погибшего мужчины, 1949 года рождения.