ДСНС: дві побутові пожежі вирували в Харкові: врятували 8 осіб, є загиблий

З 11 пожеж, які були протягом доби в регіоні, дві – розпочалися внаслідок ворожих обстрілів, пишуть у ГУ ДСНС України в Харківській області.

“У селі Слабунівка Савинської громади Ізюмського району після ворожого удару загорілася господарча споруда на площі 50 квадратних метрів. У селі Васищеве Безлюдівської громади Харківського району внаслідок атаки ворога горіла господарча споруда на площі 150 квадратних метрів”, – уточнили у ДСНС.

Ще дві побутові пожежі вирували в Харкові. У вогні загинула одна людина, ще одна – постраждала. Вісім людей вдалося врятувати.

Нагадаємо, 3 листопада МГ “Об’єктив” повідомляла, що багатоповерхівка горіла в Харкові. Повідомлення про пожежу у дев’ятиповерхівці рятувальники отримали об 11:04, розповіли у ГУ ДСНС у Харківській області. Осередок займання виник у квартирі на сьомому поверсі та поширився на площу близько 20 квадратних метрів. Через сильне задимлення сходової клітини мешканцям загрожувала небезпека. Завдяки злагодженим і професійним діям рятувальників вдалося врятували шістьох людей та не допустити поширення вогню за межі однієї квартири. У палаючій квартирі рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка 1949 року народження.