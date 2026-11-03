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«Це були спеціальні «іскандери» – Терехов про удар по інфраструктурі Харкова

Суспільство 22:45   03.11.2026
Оксана Якушко
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«Це були спеціальні «іскандери» – Терехов про удар по інфраструктурі Харкова Скриншот

РФ із наближенням зими нарощує атаки на критичну інфраструктуру Харкова та всієї України, заявив 3 листопада мер Ігор Терехов.

Передзимовий і зимовий періоди – найважчі для мегаполіса з огляду на посилення ворожих ударів, за словами Терехова. Останнім часом дедалі більшає кількість обстрілів енергетичних і теплопостачальних об’єктів.

«Це були спеціальні іскандери, і це було цілеспрямоване влучання в ці об’єкти, які сьогодні забезпечують критичну інфраструктуру Харкова. Це був не секрет, що з настанням холодів ворог посилюватиме обстріли. Сьогодні був черговий удар по нашій критичній інфраструктурі, і його наслідки дуже серйозні. Нам вдалося зробити так, щоб переважна більшість будинків у місті була з теплом, водою та світлом. Але є частина будинків, де відсутнє теплопостачання. Працюємо цілодобово, щоб якнайшвидше відновити те, що зруйнував ворог», – наголосив мер.

Для оперативної координації робіт міський голова Ігор Терехов відновив роботу міського штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, створеного торік. Перше цьогорічне засідання штабу відбулося сьогодні на одному з об’єктів, по якому поцілив ворог.

Відео: Харків 1654

Нагадаємо, близько 03:20 у Харкові пролунала серія вибухів. Мер міста Ігор Терехов повідомив про балістику та КАБи. Жителі міста повідомляли, що в окремих районах відключилася електрика. Тим часом Повітряні сили ЗСУ послідовно попередили про ракету на Зміїв та КАБах на Харків.

Одне із влучань прийшлося по лікарні в Немишлянському районі. 226 пацієнтів лікарні довелося евакуювати до інших медзакладів. Було зафіксовано ворожий удар в перехід між корпусами одного з медичних закладів. Пошкоджено будівлю одного з медвідділень, скління вікон чотирьох багатоповерхових житлових будинків, десять легкових автомобілів, уточнив Синєгубов. Мер Ігор Терехов додав: у результаті “прильоту” вилетіли також понад тисячу вікон у лікарні та прилеглих багатоповерхівках. За інформацією Харківської облпрокуратури, постраждали 73 особи. Переважно у всіх – гостра реакція на стрес. За попередніми даними, по Харкову могли вдарити авіабомбою ФАБ-250 із модулем управління УМПК-5Р. Через обстріл були пошкоджені три медичні заклади та 17 багатоповерхівок Салтівського житлового масиву. Роботу медичної установи у Немишлянському районі, яка була пошкоджена внаслідок атаки росіян уночі 3 листопада, планують відновити протягом кількох днів.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Листопада 2026 в 22:45;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "РФ із наближенням зими нарощує атаки на критичну інфраструктуру Харкова та всієї України, заявив 3 листопада мер Ігор Терехов.".