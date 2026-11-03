Як у Харкові усувають наслідки ударів ракет і БпЛА (фото)

У Немишлянському районі комунальники прибирали бите скло та закривали контури розбитих вікон, повідомила Харківська міськрада.

У Немишлянському районі працівники КП «Шляхрембуд» усувають наслідки ворожого обстрілу: прибирають бите скло, будівельні уламки й великогабаритне сміття на території лікарні та у дворах пошкоджених багатоповерхівок.

Також бригади КП “Харківспецбуд” протягом тижня ремонтували охопили поточними роботами понад 200 будинків.

Зокрема, на 60 обʼєктах вони закрили контури, а на 50 – продухи та віконні рами. Також ще в 30 будинках комунальники ремонтували покрівлі.

Фото: ХМР

Нагадаємо, близько 03:20 у Харкові пролунала серія вибухів. Мер міста Ігор Терехов повідомив про балістику та КАБи. Жителі міста повідомляли, що в окремих районах відключилася електрика. Тим часом Повітряні сили ЗСУ послідовно попередили про ракету на Зміїв та КАБах на Харків.

Одне із влучань прийшлося по лікарні в Немишлянському районі. 226 пацієнтів лікарні довелося евакуювати до інших медзакладів. Було зафіксовано ворожий удар в перехід між корпусами одного з медичних закладів. Пошкоджено будівлю одного з медвідділень, скління вікон чотирьох багатоповерхових житлових будинків, десять легкових автомобілів, уточнив Синєгубов. Мер Ігор Терехов додав: у результаті “прильоту” вилетіли також понад тисячу вікон у лікарні та прилеглих багатоповерхівках. За інформацією Харківської облпрокуратури, постраждали 73 особи. Переважно у всіх – гостра реакція на стрес. За попередніми даними, по Харкову могли вдарити авіабомбою ФАБ-250 із модулем управління УМПК-5Р. Через обстріл були пошкоджені три медичні заклади та 17 багатоповерхівок Салтівського житлового масиву.

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