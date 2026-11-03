Будматеріали й психологічна допомога: як допомагають Васищевому після удару

Наслідки ворожих обстрілів продовжують усувати у селищі Васищеве, яке постраждало внаслідок ворожого обстрілу нещодавно.

До ліквідації наслідків разом із підрозділами ДСНС і комунальними службами долучилися гуманітарні організації, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«Група швидкого реагування забезпечила мешканців будівельними матеріалами та допомогла закрити понад 50 пошкоджених віконних контурів. Також надавали психологічну допомогу, юридичний і соціальний супровід. Загалом підтримку отримали близько 40 людей. На місці працювали представники неурядових організацій: «Координаційний Гуманітарний Центр», «ХОО Товариство Червоного Хреста України», «Проліска», «Право на Захист», «Аваліст» і «Я Врятований», – уточнив Синєгубов.

Нагадаємо, 1 листопада начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про дронові удари по селищу Васищеве. Внаслідок обстрілу постраждали 18-річний хлопець та 48-річна, 67-річна, 33-річна та 71-річна жінки. Зафіксовано влучання у дах п’ятиповерхового житлового будинку. Також пошкоджені два приватні житлові будинки. Зайнялася теплиця.