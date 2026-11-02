9 загиблих: чим РФ обстрілювала Харківщину минулого тижня (фото)

Протягом минулого тижня під ворожими ударами були 62 населені пункти Харківської області, зокрема місто Харків, повідомив начальник Харківської ОВ Олег Синєгубов.

Внаслідок обстрілів постраждали 103 особи, серед них – 7 дітей. 9 людей загинули. Одна людина постраждала внаслідок вибуху невідомого пристрою.

За даними Синєгубова, ворог випустив у регіоні: 5 ракет; 17 КАБ; 6 РСЗВ; 15 БпЛА типу “Герань-2”; 12 БпЛА типу «молния»; 31 FPV-дрон; 611 БпЛА (тип встановлюється).

Начальник ХОВА розповів, що суттєво постраждала цивільна інфраструктура Ізюмського району, де пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки, навчальний заклад, заклад охорони здоров’я, адмінбудівлю, гараж, господарські споруди, складські будівлі, АЗС, приміщення банку, ТРЦ, кабінет нотаріуса, електромережі, автомобілі.

Значні ушкодження – у Харківському районі.

У Харкові ворог пошкодив шість багатоквартирних та 15 приватних будинків, 2 дитячі та навчальні заклади, гаражі, господарські споруди, адмінбудівлі, цивільні підприємства, торговий центр, складські приміщення, вхід на станцію метрополітену, залізничну інфраструктуру, понад 40 автомобілів (легкових та вантажних) та два автобуси.

Рятувальники ліквідували 67 пожеж, пов’язаних із обстрілами.

Нагадаємо, міжнародний розпізнавальний знак «Блакитний щит» з’явиться на пам’ятниках та закладах культури Харківської області. Це дозволить привернути міжнародну увагу до їхнього захисту, повідомив начальник ХОВА Олег Синегубов.