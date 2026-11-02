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9 загиблих: чим РФ обстрілювала Харківщину минулого тижня (фото)

Події 18:54   02.11.2026
Тетяна Литвіна
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9 загиблих: чим РФ обстрілювала Харківщину минулого тижня (фото) Фото: Олег Синєгубов

Протягом минулого тижня під ворожими ударами були 62 населені пункти Харківської області, зокрема місто Харків, повідомив начальник Харківської ОВ Олег Синєгубов.

Внаслідок обстрілів постраждали 103 особи, серед них – 7 дітей. 9 людей загинули. Одна людина постраждала внаслідок вибуху невідомого пристрою.

За даними Синєгубова, ворог випустив у регіоні: 5 ракет; 17 КАБ; 6 РСЗВ; 15 БпЛА типу “Герань-2”; 12 БпЛА типу «молния»; 31 FPV-дрон; 611 БпЛА (тип встановлюється).

Начальник ХОВА розповів, що суттєво постраждала цивільна інфраструктура Ізюмського району, де пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки, навчальний заклад, заклад охорони здоров’я, адмінбудівлю, гараж, господарські споруди, складські будівлі, АЗС, приміщення банку, ТРЦ, кабінет нотаріуса, електромережі, автомобілі.

Значні ушкодження – у Харківському районі.

У Харкові ворог пошкодив шість багатоквартирних та 15 приватних будинків, 2 дитячі та навчальні заклади, гаражі, господарські споруди, адмінбудівлі, цивільні підприємства, торговий центр, складські приміщення, вхід на станцію метрополітену, залізничну інфраструктуру, понад 40 автомобілів (легкових та вантажних) та два автобуси.

Рятувальники ліквідували 67 пожеж, пов’язаних із обстрілами.

Фото: Олег Синєгубов
Фото: Олег Синєгубов
Фото: Олег Синєгубов
Фото: Олег Синєгубов
обстріли Харківщини
Фото: Олег Синєгубов

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Нагадаємо, міжнародний розпізнавальний знак «Блакитний щит» з’явиться на пам’ятниках та закладах культури Харківської області. Це дозволить привернути міжнародну увагу до їхнього захисту, повідомив начальник ХОВА Олег Синегубов.

Автор: Тетяна Литвіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Листопада 2026 в 18:54;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Тетяна Литвіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "В течение прошлой недели под вражескими ударами были 62 населенных пункта Харьковской области, в частности город Харьков.".