Live
  • Пн 02.11.2026
  • Харків  +10°С
  • USD 45.35
  • EUR 50.68

Три реактивні “шахеди” знищили над Харковом: як збивали дрони (відео)

Суспільство 15:24   02.11.2026
Вікторія Яковенко
Підпишіться на нас в Google
Три реактивні “шахеди” знищили над Харковом: як збивали дрони (відео) Скриншот

У 5-ій Слобожанській бригаді “Скіф” НГУ опублікували відео знищення трьох реактивних “шахедів” в небі над Харковом.

“Війна триває, змінюються методи, засоби, тактика, стратегія. Незмінна лише лють та  рішучість наших воїнів захистити свою землю та право наших дітей на майбутнє. Тому “Скіфи” стоять як раніше і тримають стрій. Гвардійці несуть безперервну варту по захисту неба Харківщини у своїй зоні відповідальності. Наші розрахунки вогневих груп з підрозділу прикриття повітряного простору останнім часом уразили декілька реактивних шахедів, про що ми сьогодні звітуємо”, – йдеться у повідомленні.

Відео: 5 Слобожанська бригада «Скіф» НГУ

Нагадаємо, мер Харкова Ігор Терехов повідомив про рекордну кількість обстрілів Харкова з початку цього року. У жовтні місто 153 рази було під ударом. У середньому – по п’ять атак щодня. Загинули 22 людини, 287 отримали поранення, серед них – 17 дітей.

Читайте також: РФ атакувала Харківщину: загиблий, понад 30 постраждалих (доповнено)

Автор: Вікторія Яковенко

Популярно

На Харківщині п’яний чоловік викрав Nissan та поїхав додому – поліція
На Харківщині п’яний чоловік викрав Nissan та поїхав додому – поліція
02.11.2026, 16:14
3 листопада на Харківщині буде небезпечно: попередження синоптиків
3 листопада на Харківщині буде небезпечно: попередження синоптиків
02.11.2026, 13:12
Новини Харкова – головне 2 листопада: кібератака РФ, просування ворога, удари
Новини Харкова – головне 2 листопада: кібератака РФ, просування ворога, удари
02.11.2026, 14:53
На Харківщині гноєм забруднили майже 5,5 га землі: справу передали до суду
На Харківщині гноєм забруднили майже 5,5 га землі: справу передали до суду
02.11.2026, 12:37
РФ атакувала Харківщину: загиблий, понад 30 постраждалих (доповнено)
РФ атакувала Харківщину: загиблий, понад 30 постраждалих (доповнено)
02.11.2026, 15:35
«Дорога Дергачі-П’ятихатки стає небезпечнішою» – Гололобов про атаки FPV
«Дорога Дергачі-П’ятихатки стає небезпечнішою» – Гололобов про атаки FPV
02.11.2026, 13:36

Новини за темою:

16.10.2026
“Є чіткий план” – Синєгубов про підготовку навчальних закладів до зими
15.10.2026
Координуємо сили для ліквідації наслідків атак та відновлення – Синєгубов
11.10.2026
Стійкість медицини: як готують до зими лікарні Харківської області
10.10.2026
Фінансування планів стійкості – це питання виживання – Синєгубов
10.10.2026
Відновили будівлю для переселенців – центр розміщення оглянув міністр


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Google, WhatsApp, Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Три реактивні “шахеди” знищили над Харковом: як збивали дрони (відео)», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 2 Листопада 2026 в 15:24;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У 5-ій Слобожанській бригаді “Скіф” НГУ опублікували відео знищення трьох реактивних “шахедів” в небі над Харковом.".