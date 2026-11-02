Три реактивні “шахеди” знищили над Харковом: як збивали дрони (відео)

У 5-ій Слобожанській бригаді “Скіф” НГУ опублікували відео знищення трьох реактивних “шахедів” в небі над Харковом.

“Війна триває, змінюються методи, засоби, тактика, стратегія. Незмінна лише лють та рішучість наших воїнів захистити свою землю та право наших дітей на майбутнє. Тому “Скіфи” стоять як раніше і тримають стрій. Гвардійці несуть безперервну варту по захисту неба Харківщини у своїй зоні відповідальності. Наші розрахунки вогневих груп з підрозділу прикриття повітряного простору останнім часом уразили декілька реактивних шахедів, про що ми сьогодні звітуємо”, – йдеться у повідомленні.

Відео: 5 Слобожанська бригада «Скіф» НГУ

Нагадаємо, мер Харкова Ігор Терехов повідомив про рекордну кількість обстрілів Харкова з початку цього року. У жовтні місто 153 рази було під ударом. У середньому – по п’ять атак щодня. Загинули 22 людини, 287 отримали поранення, серед них – 17 дітей.