Три реактивных «Шахеда» уничтожили над Харьковом: как сбивали дроны (видео)

В 5-й Слобожанской бригаде «Скиф» НГУ опубликовали видео уничтожение трех реактивных «Шахедов» в небе над Харьковом.

«Война продолжается, меняются методы, средства, тактика, стратегия. Неизменна только ярость и решимость наших воинов защитить свою землю и право наших детей на будущее. Поэтому «Скифы» стоят как раньше и держат строй. Гвардейцы несут непрерывную стражу по защите неба Харьковщины в своей зоне ответственности. Наши расчеты огневых групп из подразделения прикрытия воздушного пространства в последнее время поразили несколько реактивных Шахедов, о чем мы отчитываемся сегодня», — говорится в сообщении.

Видео: 5 Слобожанская бригада «Скиф» НГУ

Напомним, мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о рекордном количестве обстрелов Харькова с начала этого года. В октябре город 153 раза находился под ударом. В среднем – по пять атак каждый день. Погибли 22 человека, 287 получили ранения, в том числе 17 детей.