«Рекорд» с начала года: Терехов — об обстрелах Харькова в октябре

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о рекордном количестве обстрелов Харькова с начала этого года. В октябре Харьков 153 раза был под ударом. В среднем — по пять атак каждый день. Погибло 22 человека, 287 получили ранения, среди них — 17 детей. Также среди раненых есть спасатели.

По ударом были все девять районов города.

Чаще всего враг бил реактивными «Шахедами» (54 раза), «Бандеролями» (25 ударов) и FPV-дронами (24). Также город атаковали обычные «Шахеды», «Молнии», беспилотники неустановленного типа, авиабомбы (в частности, ФАБ-250 и КАБ), реактивные системы «Торнадо-С» и баллистический «Искандер-М».

«Били днем ​​и ночью. Очень часто целили в одни и те же локации — возвращались с повторными ударами туда, где наши службы разбирали завалы и спасали людей после предыдущих прилетов», — отметил Терехов.

Оккупанты, в первую очередь, целились по критической и гражданской инфраструктуре: железной дороге, энергетике.

Кроме того, методично уничтожали бизнес. В октябре окончательно был разрушен последний «Эпицентр» в городе. В конце месяца серьезно досталось торговому центру «Дафи». Разрушены также производственные и складские помещения, швейные цеха и станции техобслуживания. От российского террора пострадали цирк, приватный лицей и городская поликлиника, куда ударили прямо во время приема пациентов.

«Благодаря системе дифференцированного оповещения тревога в городе продолжалась почти на 246 часов меньше областной, которая составила 690 часов», — отметил мэр.

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