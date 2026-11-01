РФ ударила по Лозовской громаде: поврежден объект инфраструктуры

Сегодня, 1 ноября, российские военные нанесли удар по объекту критической инфраструктуры в Лозовской громаде. Пострадал работник предприятия, сообщил городской голова Лозовой Сергей Зеленский.

Поврежденный объект находится в Орельском старостинском округе. Окончательные масштабы разрушений устанавливаются.

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Напомним, в октябре Харьков испытал рекордное количество обстрелов с начала этого года. 153 раза город был под ударом. В среднем — по пять атак каждый день. Погибло 22 человека, 287 получили ранения, среди них — 17 детей. Также среди раненых есть спасатели.