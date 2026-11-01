С 1 ноября на Харьковщине вступил в силу запрет на некоторые виды рыбной ловли

с 1 ноября начинается осенне-зимний запрет на отлов рыбы в зимовальных ямах. Ограничения будут действовать до начала весенне-летнего нерестового периода, сообщил Харьковский рыбоохранный патруль.

Запрет вводится, чтобы охранить рыбные запасы в местах ее массового скопления.

«В холодное время года рыба собирается на зимовку в самых глубоких участках водоемов и становится менее активной», — пояснили рыбоохранники.

Рыболовля разрешаются только за пределами зимовальных ям и с соблюдением установленных правил. В частности, общее количество крючков не должно превышать 7 штук на одного рыбака.

За нарушение грозит административная или уголовная ответственность, а также возмещение ущерба.

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Напомним, возможное загрязнение реки на Богодуховщине проверяют правоохранители. Вода в реке Мерла приобрела неестественный белый цвет.