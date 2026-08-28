Незаконная рыбалка: за один день на Харьковщине обнаружили два нарушения

Двое мужчин ловили рыбу сетками в двух районах региона, сообщает Харьковский рыбоохранный патруль.

Отмечается, что 26 августа на ставку неподалеку от села Должик обнаружили мужчину, который с помощью сетки выловил 11 экземпляров плотвы.

«Ущерб, причиненный рыбному хозяйству Украины, составил 17 204 грн. Запретные орудия ловли и незаконно добытые водные биоресурсы изъяты», — рассказали инспекторы.

В тот же день, на реке Орель возле села Займанка инспекторы обнаружили мужчину, который также ловил рыбу сетками.

«Словил: карась серебристый – 127 экз., густера – 12 экз., линь – 7 экз., окунь – 2 экз. Кроме того, в сетках обнаружено 6 экз. краснокнижный золотой карась. Общий вес незаконно добываемых водных биоресурсов составил 22,2 кг», — отмечает рыбоохранный патруль.

На мужчину составили протоколы по ч. 2 ст. 90 и ч.4 ст. 85 КУоАП.

Напомним, с 15 августа начал действовать запрет на отлов раков. Она актуальна до 30 августа, предупредил Харьковский рыбоохранный патруль. Это связано с периодом второй линьки, когда эти животные малоподвижны и максимально беззащитны. Нарушение запрета на отлов влечет штраф в 680 гривен. Также при каждом пойманном раке придется возместить ущерб в размере 3332 грн.