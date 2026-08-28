Не все остаются на Харьковщине: где покупают жилье владельцы разрушенных домов

В рамках программы «єВідновлення» профильные комиссии сформировали на Харьковщине 12026 сертификатов за уничтоженное имущество на общую сумму более 16,1 млрд гривен, сообщают в ХОВА.

Отмечается, что получатели компенсаций уже приобрели 6093 объекта недвижимости на территории региона, в том числе 5107 квартир и 986 частных домов. Общая стоимость приобретенного жилья превышает 12 миллиардов гривен, из которых более 10 миллиардов – уплачено за счет жилищных сертификатов.

В общем уже использовано более 8500 жилищных сертификатов, выданных за уничтоженное имущество. Большинство получателей компенсаций приобрели жилье в Харькове, Изюмской Балаклейской, Чугуевской и Дергачевской громадах. Остальные – на территории Киевской, Полтавской, Ивано-Франковской и других областей.

С начала реализации государственной программы «єВідновлення» жители региона подали 75221 заявление на получение компенсации для ремонта поврежденного жилья. Больше всего заявлений поступило от жителей областного центра, Харьковского, Чугуевского и Изюмского районов, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов

Через приложение и портал Дія жители региона подали 252968 информационных сообщений о поврежденных объектах недвижимости. Денежную помощь для ремонта уже получили 49830 заявителей на общую сумму более 5 млрд гривен. Еще для 548 человек компенсация согласована и передана на выплату на сумму более 41,4 миллиона гривен.

«За средства компенсации на Харьковщине уже восстановлены ​​9330 квартир и 7952 частных дома», — отметил Синегубов.