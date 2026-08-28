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Удары по Змиеву: есть погибший и двое пострадавших, выгорели два дома

Происшествия 08:18   28.08.2026
Николь Костенко-Лагутина
Удары по Змиеву: есть погибший и двое пострадавших, выгорели два дома

В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщили подробности ударов по Змиеву, которые были накануне, 27 августа. По информации спасателей, россияне дважды атаковали город реактивными беспилотниками. 

Одно из попаданий БпЛА пришлось по частному сектору. В результате ударов загорелись два частных дома. Огонь охватил 120 квадратных метров. В этот момент там находились люди.

Обстрел Змиева 26 августа

В результате попаданий погиб человек, еще двое – пострадали. Среди них – ребенок, уточнили спасатели.

Обстрел Змиева 26 августа

Несмотря на угрозу повторных ударов, спасателям удалось потушить ночью пожары.

Обстрел Змиева 26 августа

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 28 августа 2026 в 08:18;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщили подробности ударов по Змиеву, которые были накануне, 27 августа.".