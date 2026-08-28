Удары по Змиеву: есть погибший и двое пострадавших, выгорели два дома

В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщили подробности ударов по Змиеву, которые были накануне, 27 августа. По информации спасателей, россияне дважды атаковали город реактивными беспилотниками.

Одно из попаданий БпЛА пришлось по частному сектору. В результате ударов загорелись два частных дома. Огонь охватил 120 квадратных метров. В этот момент там находились люди.

В результате попаданий погиб человек, еще двое – пострадали. Среди них – ребенок, уточнили спасатели.

Несмотря на угрозу повторных ударов, спасателям удалось потушить ночью пожары.