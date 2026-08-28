Удари по Змієву: є загиблий та двоє постраждалих, вигоріли два будинки

У ГУ ДСНС України в Харківській області повідомили подробиці ударів по Змієву, які були напередодні, 27 серпня. За інформацією рятувальників, росіяни двічі атакували місто реактивними безпілотниками.

Одне з влучень БпЛА прийшлося по приватному сектору. В результаті ударів спалахнули два приватні будинки. Вогонь охопив 120 метрів квадратних. У цей момент там були люди.

Внаслідок влучань загинула людина, ще двоє – постраждали. Серед них – дитина, уточнили рятувальники.

Попри загрозу повторних ударів, рятувальникам удалося загасити вночі пожежі.