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Удари по Змієву: є загиблий та двоє постраждалих, вигоріли два будинки

Події 08:18   28.08.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Удари по Змієву: є загиблий та двоє постраждалих, вигоріли два будинки

У ГУ ДСНС України в Харківській області повідомили подробиці ударів по Змієву, які були напередодні, 27 серпня. За інформацією рятувальників, росіяни двічі атакували місто реактивними безпілотниками. 

Одне з влучень БпЛА прийшлося по приватному сектору. В результаті ударів спалахнули два приватні будинки. Вогонь охопив 120 метрів квадратних. У цей момент там були люди.

Обстріл Змієва 26 серпня

Внаслідок влучань загинула людина, ще двоє – постраждали. Серед них – дитина, уточнили рятувальники.

Обстріл Змієва 26 серпня

Попри загрозу повторних ударів, рятувальникам удалося загасити вночі пожежі.

Обстріл Змієва 26 серпня

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Серпня 2026 в 08:18;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ГУ ДСНС України в Харківській області повідомили подробиці ударів по Змієву, які були напередодні, 27 серпня.".