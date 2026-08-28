Новини Харкова – головне 28 серпня: як минула ніч

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:15

Безпілотники всю ніч кружляли над Харківщиною та летіли у сторону міста

Цілу ніч до самого ранку лунала тривога на Харківщині, відбій оголосили о 04:22. Ще одну – дали о 05:32 і вона прозвучала до 06:58. Спочатку Харків та область почали атакувати безпілотники, попередили у Повітряних силах ЗСУ. Протягом кількох годин українські захисники регулярно писали про нові групи БпЛА, що періодично летіли у бік міста.

Нові безпілотники до самого ранку летіли на Харків – атакували з півночі, сходу та півдня. Інформації про “прильоти” немає. Станом на 7:15 для Харкова – без нових загроз.