Удар по останньому “Епіцентру” у Харкові, скоро до школи — підсумки 27 серпня

Росіяни вгатили по “Епіцентру” в Основ’янському районі Харкова. У Дергачах планують частково вимикати вуличне освітлення, аби ускладнити роботу російських БпЛА. Уже зовсім скоро у школах Харкова пролунають перші дзвоники. МГ “Об’єктив” нагадує головні новини 27 серпня.

Вибух в Основ’янському районі пролунав близько опівдня. Внаслідок цієї атаки загинув один з відвідувачів, йому близько 40 років. Ще п’ятеро покупців постраждали. За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, жінка та чоловік зазнали поранень, до вечора їх вже відпустили з лікарні додому, а ще дві жінки та чоловік — гострого стресу. Внаслідок влучання будівлю охопила пожежа — надзвичайники гасили вогонь на площі 300 квадратних метрів. Частина конструкцій була зруйнована, поінформували в облуправлінні ДСНС. В облпрокуратурі розповіли, що росіяни застосували безпілотник «Герань-4 Сікер», обладнаний камерою та модемом. Тобто вони бачили ціль й цілеспрямовано завдали удару саме по цьому цивільному об’єкту. “Епіцентр” на Салтівці росіяни знищили 25 травня 2024 року, убивши 19 людей. Ще один гіпермаркет на Олексіївці не працює від початку повномасштабної війни.

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Після 16:00 росіяни продовжили бити по Основ’янському району Харкова. За даними мера Ігоря Терехова, перший “приліт” реактивного “шахеда” зафіксували по відкритій території, минулося без постраждалих. А під ранок російська “молния” влучила в балкон багатоповерхівки в Індустріальному районі. Там зазнав гострого стресу чоловік.

У зв’язку зі зростанням інтенсивності дронових атак мер Дергачів Вячеслав Задоренко закликав мешканців у вечірній час менше пересуватися містом та користуватися укриттями. Найближчим часом у Дергачах у темну пору доби почнуть частково вимикати вуличне освітлення. Задоренко наголосив, що це вимушений крок задля безпеки людей та ускладнення роботи ворожих безпілотників. Тим часом начальник Малоданилівської громади Олександр Гололобов закликав жителів утриматися від поїздок біля АЗС, що не працює, на межі Малоданилівської та Харківської громад. Росіяни вже вчетверте за останній час атакували цю заправку FPV-дронами. Гололобов закликав обирати альтернативні маршрути виїзду із села Черкаська Лозова.

Це десята підземна школа у Немишлянському районі та укриття в ліцеї Слобідського, розповіла директорка департаменту освіти міськради Ольга Деменко. Будівництво ще двох підземних шкіл та облаштування додаткової локації на одній зі станцій метро тривають — їх відкриють пізніше. Загалом до перших класів у Харкові зарахували 5600 дітей. Більшість із них перебувають у місті й навчатимуться офлайн у безпечних просторах від трьох до п’яти разів на тиждень. При цьому загальна кількість школярів цього року скоротилася з 94,5 до 90 тисяч. Деменко наголосила: це пов’язано не з виїздом містян, а із загальноукраїнським демографічним спадом у попередні роки. Загалом навчальний рік розпочнуть 24 безпечні простори — це десять нових підземних шкіл, а також по сім укриттів у закладах та просторів у метро.

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