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Знову вибух у Харкові: реактивний “шахед” атакував Основ’янський район

Події 16:13   27.08.2026
Вікторія Яковенко
Знову вибух у Харкові: реактивний “шахед” атакував Основ’янський район Фото: Харківська міськрада

Близько 16:00 27 серпня у Харкові було чутно вибух. Прилетів БпЛА по Основ’янському району – наслідків через влучання немає. 

Доповнено о 16:13. Влучання в Основ’янському районі зафіксували по відкритій території. Наслідків та постраждалих немає, уточнив мер Харкова Ігор Терехов.

16:01. Як повідомив мер Ігор Терехов, місто атакував реактивний “шахед”.

Нагадаємо, останній Епіцентр, що ще працює в Харкові, атакували військові РФ. Вибух в Основ’янському районі пролунав близько опівдня. Внаслідок цієї атаки загинув один з відвідувачів, йому близько 40 років. Ще п’ятеро покупців постраждали. За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, жінка та чоловік зазнали поранень, а ще дві жінки та чоловік — гострого стресу. Будівлю охопила пожежа — надзвичайники гасили вогонь на площі 300 квадратних метрів. Частина конструкцій була зруйнована, поінформували в облуправлінні ДСНС. В обласній прокуратурі розповіли, що росіяни застосували безпілотник «Герань-4 Сікер», обладнаний камерою та модемом. Тобто вони бачили ціль й цілеспрямовано завдали удару саме по цьому цивільному об’єкту.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Серпня 2026 в 16:13;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 16:00 27 серпня у Харкові було чутно вибух. Прилетів БпЛА по Основ’янському району.".