Знову вибух у Харкові: реактивний “шахед” атакував Основ’янський район

Близько 16:00 27 серпня у Харкові було чутно вибух. Прилетів БпЛА по Основ’янському району – наслідків через влучання немає.

Доповнено о 16:13. Влучання в Основ’янському районі зафіксували по відкритій території. Наслідків та постраждалих немає, уточнив мер Харкова Ігор Терехов.

16:01. Як повідомив мер Ігор Терехов, місто атакував реактивний “шахед”.

Нагадаємо, останній Епіцентр, що ще працює в Харкові, атакували військові РФ. Вибух в Основ’янському районі пролунав близько опівдня. Внаслідок цієї атаки загинув один з відвідувачів, йому близько 40 років. Ще п’ятеро покупців постраждали. За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, жінка та чоловік зазнали поранень, а ще дві жінки та чоловік — гострого стресу. Будівлю охопила пожежа — надзвичайники гасили вогонь на площі 300 квадратних метрів. Частина конструкцій була зруйнована, поінформували в облуправлінні ДСНС. В обласній прокуратурі розповіли, що росіяни застосували безпілотник «Герань-4 Сікер», обладнаний камерою та модемом. Тобто вони бачили ціль й цілеспрямовано завдали удару саме по цьому цивільному об’єкту.