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Снова взрыв в Харькове: реактивный «Шахед» атаковал Основянский район

Происшествия 16:13   27.08.2026
Виктория Яковенко
Снова взрыв в Харькове: реактивный «Шахед» атаковал Основянский район Фото: Харьковский горсовет

Около 16:00 27 августа в Харькове был слышен взрыв. Прилетел БпЛА по Основянскому району — последствий из-за удара нет. 

Дополнено в 16:13. Попадания в Основянском районе зафиксировали по открытой территории. Последствий и пострадавших нет, уточнил мэр Харькова Игорь Терехов.

16:01. Как сообщил мэр Игорь Терехов, город атаковал реактивный «Шахед».

Напомним, последний Эпицентр, который работал в Харькове, атаковали военные РФ. Взрыв в Основянском районе раздался около полудня. В результате этой атаки погиб один из посетителей, ему около 40 лет. Еще пятеро покупателей пострадали. По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, женщина и мужчина получили ранения, а еще две женщины и мужчина — острый стресс. Здание охватил пожар — чрезвычайники тушили огонь на площади 300 квадратных метров. Часть конструкций была разрушена, сообщили в облуправлении ГСЧС. В областной прокуратуре рассказали, что россияне применили беспилотник «Герань-4 Сикер», оборудованный камерой и модемом. То есть они видели цель и целенаправленно нанесли удар именно по этому гражданскому объекту.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 27 августа 2026 в 16:13;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 16:00 27 августа в Харькове был слышен взрыв. Прилетел БпЛА по Основянскому району.".