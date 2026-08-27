Харьковчане возвращаются, а детей все меньше: каким будет новый учебный год

В первые классы школ Харькова в этом году зачислили более 5600 детей: 5024 ребенка пойдут в коммунальные учреждения и еще около 600 — в частные. Среди первоклассников коммунальных школ 75% находятся в городе, 74% — будут учиться офлайн в безопасных пространствах минимум трижды в неделю.

С 1 сентября в Харькове будут работать 24 безопасные локации. Это десять построенных с нуля подземных школ, семь укрытий в учреждениях и семь пространств на станциях метро, рассказала на пресс-конференции директор департамента образования горсовета Ольга Деменко.

«Город не останавливается на достигнутом: сейчас строятся еще две подземные школы и долгожданный детский сад. Кроме этого, еще ведется работа на одной из станций метрополитена», — отметила Деменко.

Почему школьников в Харькове стало меньше

Общее количество школьников в этом году сократилось с 94,5 тысячи до 90 тысяч, то есть на 4,5 тысячи.

«Но это уменьшение ни в коем случае не связано с тем, что харьковчане уезжают. Нет, они наоборот возвращаются. Но в школу идут дети 2019–2020 годов рождения, когда в стране уже был серьезный спад рождаемости. В первые классы коммунальных школ мы набрали 5024 ребенка. Мы очень переживали, что нам не удастся преодолеть порог в 5 тысяч. Мы набрали 5 тысяч детей. И еще 600 детей набрали частные учебные заведения. А одновременно в 10 классы из 9-го мы зачислили 8 тысяч детей. Таким образом количественно сеть школьников у нас сокращается», — пояснила глава департамента.

Ежемесячный мониторинг показывает, что сейчас в Харькове живут около 60% всех зарегистрированных школьников. А вот среди самых младших этот процент выше — в городе находятся 75% первоклассников.

Спрос на очное обучение огромный, поэтому из-за нехватки мест дети будут учиться смешанно. Старшие классы будут ходить в школы два-три раза в неделю, а вот для первоклашек выделяют от трех до пяти дней, ведь им критически необходимо социализироваться и учиться работать в коллективе.

Образование дошкольников

Сильнее всего демографический спад ударил по категории дошкольников, ведь речь идет о малышах, родившихся в 2022 и 2023 годах. Всего в Харькове сейчас проживает 20 тысяч детей дошкольного возраста, отмечает Деменко.

Полноценные детские сады в будни под землей запустить невозможно, поскольку все 24 безопасных объекта с утра до вечера будут загружены школьниками в две смены. Для малышей старшего возраста воспитатели проводят короткие онлайн-занятия по 30–40 минут. Если же речь идет о двухлетних или трехлетних детях, специалисты больше работают с родителями — дают советы по развитию и оказывают психологическую поддержку.

Для пятилеток, которые готовятся к школе, и в этом году будут действовать подготовительные группы выходного дня. В прошлом году через такие занятия прошли 2 тысячи детей.

«Цель этих локаций выходного дня — социализировать, научить работать в коллективе и подготовить к школе. К сожалению, эти дети никогда не были в детском саду, они находились только с родителями. Очень трудно ребенку начать обучение в школе, не научившись работать в группе», — подчеркнула Деменко.

Кроме того, в метро продолжат действовать специальные игровые пространства для малышей, где родители могут бесплатно оставить ребенка на час или два, чтобы решить свои дела.

Что с частными школами

В городе работают 16 частных школ. В них обучаются около 10 тысяч детей, из которых 600 — первоклассники. Поскольку эти заведения получают лицензии в областной администрации и принадлежат частным владельцам, городской департамент образования их не контролирует.

«Но если мы департамент образования, то мы должны владеть ситуацией по всем учреждениям общего и среднего образования. Мы обратились к каждому основателю отдельно с просьбой сообщить в письменной форме, как они будут учиться. До конца недели мы будем иметь абсолютно четкую информацию по каждому заведению — работают они офлайн, онлайн или в смешанном формате», — пояснила чиновница.

Напомним, также Деменко сообщала, что в Харькове с лицензией официально зарегистрированы 34 частных детских сада. Впрочем, наличие лицензии не дает права проводить очные занятия во время войны без противорадиационного укрытия или сооружения двойного назначения — это прямое требование Совета обороны для всех учреждений независимо от формы собственности. В горсовете отмечают, что некоторые частные садики нарушают эти нормы безопасности и работают без надлежащих укрытий, однако привлекать их основателей к ответственности должны правоохранители и ГСЧС. Еще сложнее ситуация с многочисленными нелицензированными «центрами развития» в жилых домах. Формально ФЛП предоставляют лишь услуги по уходу за детьми, не подчиняются образовательным органам и вообще не считаются детсадами.