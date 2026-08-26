Будут ли ученики Харькова с учебниками после атаки на «Ранок»? Ответ Деменко

Директор департамента образования Харьковского горсовета Ольга Деменко рассказала, что школы получат все необходимые учебники, несмотря на обстрел издательства “Ранок». В этом ее заверило руководство предприятия.

«Мы буквально полчаса назад общались с Виктором Кругловым, который возглавляет издательство «Ранок» и он сказал, что Харьков не подведет и в течение 2-3 недель мы получим все необходимые учебники. Поэтому мы с полным пониманием относимся к ситуации, это первое. Второе, мы имеем доступ к электронным версиям учебников. И третье, мы готовы подождать немного, чтобы получить учебники. Они нас никогда не подводили, я думаю, и в этот раз не подведут”, — отметила Деменко во время пресс-конференции, передает корреспондент МГ “Объектив”.

Напомним, 1 августа «Шахеды» атаковали логистический центр издательства «Ранок», а также дистрибуционный центр «КнигоЛенд». Издатели назвали последствия этого «прилета» наибольшей потерей книжной инфраструктуры Украины с начала полномасштабной войны. Обошлось без погибших, однако один человек получил ранения, сообщал начальник ХОВА Олег Синегубов. Среди сгоревшего — учебники для детей. Отправку ранее сделанных заказов временно приостановили. Несмотря на все, в официальном заявлении «Ранок» сказано: «Должны отстроить все, чтобы книги снова попали к тем, кто их ждет».