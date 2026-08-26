Выдавал себя за прокурора и угрожал «последствиями»: подозрение харьковчанину

Следствие считает, что 33-летний житель Харькова, никогда не работавший в органах прокуратуры, использовал фейковое удостоверение.

По данным Харьковской областной прокуратуры, фигурант заказал поддельное служебное удостоверение Офиса Генпрокурора на собственное имя, а затем использовал его как настоящее.

«Для изготовления документа мужчина передал свои персональные данные и фото. В поддельном удостоверении было указано, что он якобы занимает должность «прокурора отдела», — установило следствие.

23 августа в Безлюдовке, рассказали правоохранители, мужчина во время конфликта с охранником представился работником прокуратуры, предъявил удостоверение и начал угрожать «серьезными последствиями».

«На следующий день его остановили сотрудники полиции за нарушение Правил дорожного движения. Во время общения с правоохранителями мужчина снова предъявил указанное удостоверение. Во время проверки установлено, что он никогда не работал в органах прокуратуры и соответствующего служебного удостоверения ему не выдавали», — добавили в прокуратуре.

В ГУ Нацполиции в Харьковской области говорят: фигурант признался, что приобрел удостоверение через интернет.

Ему сообщили о подозрении в подделке официального документа.

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