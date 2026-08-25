Live

8 га леса в Харьковской области вернули государству через суд

Происшествия 18:04   25.08.2026
Оксана Якушко
8 га леса в Харьковской области вернули государству через суд

Чтобы участок в 8 гектаров леса вернулся в собственность государства, пришлось пройти суды двух инстанций, сообщает Харьковская областная прокуратура.

В 2008 году лесной участок площадью 8 га в Печенежском лесничестве передали в долгосрочное временное пользование сроком на 49 лет для рекреационных целей. Но условия договора запрещали капитальное строительство.

В ходе обследования территории установили, что участок огородили железобетонным забором, а внутри обустроили капитальный жилой дом с бассейном, дом для охраны, несколько деревянных домов для отдыха, искусственные водоемы, теннисную площадку и другие сооружения.

Из-за ограничения доступа работники лесхоза не могли надлежащим образом осуществлять охрану и защиту леса. Пользователю передали предписания устранить нарушения и привести участок в соответствие с условиями договора, но он проигнорировал его.

Поэтому Чугуевская окружная прокуратура обратилась в суд с иском. В конце июля 2025 г. суд удовлетворил обращение: договор расторгли, а 8 га леса обязали вернуть в государственную собственность в лице ХОВА и в пользование Государственного специализированного хозяйственного предприятия «Леса Украины».

Ответчик обжаловал решение. Восточный апелляционный хозяйственный суд отказал в удовлетворении апелляции и оставил решение первой инстанции без изменений.

Читайте также: Камаз с бассейном на День Харькова: что думает Терехов по этому поводу 📹

Автор: Оксана Якушко

Популярно

Камаз с бассейном на День Харькова: что думает Терехов по этому поводу 📹
Камаз с бассейном на День Харькова: что думает Терехов по этому поводу 📹
25.08.2026, 12:14
Свет отключат в двух районах Харькова в среду: адреса
Свет отключат в двух районах Харькова в среду: адреса
25.08.2026, 14:15
Новости Харькова – главное 25 августа: удары по городу, успех СОУ на Купянщине
Новости Харькова – главное 25 августа: удары по городу, успех СОУ на Купянщине
25.08.2026, 16:49
Обманули граждан Латвии: как работал колл-центр в Харькове, новые подозрения
Обманули граждан Латвии: как работал колл-центр в Харькове, новые подозрения
25.08.2026, 13:36
Харьков атаковал БпЛА – что известно
Харьков атаковал БпЛА – что известно
25.08.2026, 11:26
На две недели перекроют для транспорта улицу в Харькове: подробности
На две недели перекроют для транспорта улицу в Харькове: подробности
25.08.2026, 18:30

Новости по теме:

21.08.2026
Пачка сока с видеокамерой: 41-летнюю харьковчанку будут судить за помощь РФ
15.08.2026
Педофил пытался обжаловать приговор и получить меньший срок: решение суда
17.08.2026
Сегодня 17 августа 2026: какой праздник и день в истории
06.08.2026
Студент из Харькова, славивший СССР, Путина и россиян, получил 7 лет
04.08.2026
6 лет за решеткой за оправдание россиян получила женщина в Харьковской области


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «8 га леса в Харьковской области вернули государству через суд», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 25 августа 2026 в 18:04;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Чтобы участок в 8 гектаров леса вернулся в собственность государства, пришлось пройти суды двух инстанций, сообщает Харьковская областная прокуратура.".