8 га леса в Харьковской области вернули государству через суд

Чтобы участок в 8 гектаров леса вернулся в собственность государства, пришлось пройти суды двух инстанций, сообщает Харьковская областная прокуратура.

В 2008 году лесной участок площадью 8 га в Печенежском лесничестве передали в долгосрочное временное пользование сроком на 49 лет для рекреационных целей. Но условия договора запрещали капитальное строительство.

В ходе обследования территории установили, что участок огородили железобетонным забором, а внутри обустроили капитальный жилой дом с бассейном, дом для охраны, несколько деревянных домов для отдыха, искусственные водоемы, теннисную площадку и другие сооружения.

Из-за ограничения доступа работники лесхоза не могли надлежащим образом осуществлять охрану и защиту леса. Пользователю передали предписания устранить нарушения и привести участок в соответствие с условиями договора, но он проигнорировал его.

Поэтому Чугуевская окружная прокуратура обратилась в суд с иском. В конце июля 2025 г. суд удовлетворил обращение: договор расторгли, а 8 га леса обязали вернуть в государственную собственность в лице ХОВА и в пользование Государственного специализированного хозяйственного предприятия «Леса Украины».

Ответчик обжаловал решение. Восточный апелляционный хозяйственный суд отказал в удовлетворении апелляции и оставил решение первой инстанции без изменений.